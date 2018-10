Jeg er blant annet stolt av at det var her i Rogaland at folkeopprøret mot bompenger startet i 2014. Vi var en entusiastisk gjeng som i 2015 startet et helt nytt politisk parti; Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Stolt av at vi fikk valgt inn tre representanter i Stavanger bystyre sist valg, selv om få levnet oss en sjanse til å komme inn. Jeg er stolt av at vi har satt bompenger på dagsorden i Stavanger bystyre nå i tre år.

Partier som kjemper mot urettferdighet og for utjevning av forskjeller har vært med å innføre noe som virkelig fører til urettferdighet og til større forskjeller for folk.

Ta ballen, ikke personen

Jeg er også stolt av alle de som engasjerer seg i protestaksjoner, slik som nok-er-nok-aksjonen. Jeg er stolt av at så mange trosser vind og regn og går ut og demonstrerer mot bompenger. Jeg er dog ikke så stolt av de ulovligheter som er gjort og den hetsen som gjøres mot personer. Ta ballen, ikke personen!

Bompenger er kanskje ikke viktig nok for folk siden så mange stemmer på partier som er for dette. Noen mener at dette er eneste alternative finansieringsmåte. Men det finnes flere måter å løse dette på. Men forkjempere for bompenger sier at dette egentlig ikke dreier seg om finansiering, men om regulering av trafikken. Jeg tror at hvis man fikk et godt kollektivsystem hvor bussene gikk fra der man er til dit man skal for en rimelig penge, så hadde flere tatt bussen. Køer blir man også delvis kvitt ved å bygge ut veiene, og de største køene har vi på Motorveien. Her skal vi ikke bygge ut noe, og dermed ikke gjøre noe der problemene er størst.

Har ikke sluppet unna

Jeg ser at Brekke klager på at stavangerfolk sutrer fordi de nå må betale bompenger. Akkurat som ikke stavangerfolk har vært med å betale i bomringene rundt Stavanger når de skal til nabokommunene, til Sirdalen, over Boknafjorden eller for den saks skyld til Jørpeland. Så dette tøvet med at vi har sluppet bompenger i alle år er jo bare tull. Det at vi ikke har betalt innen egen kommune har jo vært likt for alle kommunene på Nord-Jæren. Protestene er ikke fordi vi ikke har betalt bompenger tidligere, men fordi at det blir for dyrt for folk, og at det er urettferdig og en usosial beskatning av folk.

Mulig at det burde vært flere som sloss for alenemoren som jobbe 66 prosent stilling på sykehjem under oljeveksten, jeg regner da med at Brekke var en av dem? Men er ikke det å slåss for å få bort bompengene nettopp å vise omsorg for de som sliter med å få hverdagen til å gå rundt økonomisk?

Viktig for svært mange

Når det gjelder fellesskapstenkning, så synes jeg det er mye av det i og med at 70.000 går sammen i en felles gruppe og i demonstrasjoner med ulike politiske og sosiale bakgrunner. Jeg ser også at han mener at kampen mot bompenger ikke er viktig. Mulig den ikke er viktig for ham, men han glemmer at den er viktig for svært mange andre, og at den kan bety svært mye for veldig mange som nå får det svært vanskelig. Da er det greit å sitte på sin høye hest å si at man er flau over noen som går på barrikadene. Men han er sikkert glad om de vinner kampen for han slik at han slipper å betale bompengene han ikke liker. Nei, det eneste jeg kjenner av flauhet er en flau smak i munnen etter å ha lest Brekke sitt innlegg.

Fryktelig flau

Ja, og så er jeg fryktelig flau over de partiene som stemte ja til dette både i kommune, fylke og Storting, som har pålagt denne ekstrautgiften til folket. Partier som kjemper mot urettferdighet og for utjevning av forskjeller har vært med å innføre noe som virkelig fører til urettferdighet og til større forskjeller for folk. Men jeg er stolt av folket som reiser seg og sier nok er nok.