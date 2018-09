Ønsker MDG Oslo-tilstander i Sandnes?

Det var et artig lite påfunn fra en grønn Erlend Kristensen i Aftenbladet 25. september. En historie ble fortalt, men som mange andre så valgte Erlend å hoppe over de viktigste sidene i eventyret hans.

Vil femdoble bomtakstene

Historien hans manglet rett og slett en forståelse av demokrati, forhandlinger og realitet. Det kan fort hende at rusen av en grønn tesla ga Erlend noe ekstra, for i all sin opphisselse så glemte han å legge til at han og hans parti selvfølgelig vil femdoble bomtakstene og øke antallet bommer i alle byer over det ganske land. Best av alt er jo at hans eget parti selvfølgelig ikke skal bruke en krone på asfalt til fordel for biler, men alt skal gå til kollektivtransport. Jeg har for så vidt forståelse for at det er noe mer tiltrekkende å skrive om andre partier når Erlends eget parti sine alternativer er så mye verre.

Fremskrittspartiets primærpolitikk ligger fast.

Vil bruke Oljefondet

La meg først få si, Frp’s primærpolitikk ligger fast. Siv Jensen, Jon Georg Dale og alle andre i partiet, enten det er fotsoldater eller sentrale stortingspolitikere, vil bruke mer midler av Oljefondet til å investere i Norge. Jeg tror neppe det er en dårlig idé å investere i et av verdens rikeste land, men til gjengjeld så er jeg ingen økonom, heldigvis er Siv Jensen det. For hadde Frp, Høyre, Venstre og KrF alle ønsket økt bruk av Oljefondet og reduksjon i bomringer, ja så skal jeg love deg at Siv hadde kastet de høye hælene og vesken til fordel for en motorsag og dynamitt. Og satt kurs mot alle landets bomringer.

Dessverre er det ikke sånn at de andre partiene støtter Frp i denne saken, faktisk er vi alene om det på Stortinget. Og da kjære Erlend, kan du furte av gårde så mye du vil, med så mange uriktigheter du bare vil, men man skulle kanskje tro at en bystyrepolitiker hadde en viss forståelse for hvordan demokratiet og flertallet fungerer.

MDG kom til makten

For la oss starte med historien i Oslo, hvor de grønne endelig kom til makten og skulle vise Norge at dersom det bare var dyrt nok, ja så ville alle selvfølgelig slutte med bilen, uten at dette har noen negative konsekvenser.

La oss se på fylket, byen og kommunen hvor grønt er skjønt og bilen skal fjernes for å bevare profilen. For hvordan går det egentlig i Oslo? Vi kan jo enkelt henvise til flere nasjonale oppslag om rekorder i konkurs, om en sviktende handel og befolkning som holder seg hjemme eller reiser til andre byer. Fra å gjøre Oslo sentrum til den grønne, flotte by med liv og røre, så ble det fort en by mørklagt av store skygger fra bomringene. Bommen som skulle tvinge folk til å ta bussen til sentrum, tvinger bare folket til å reise motsatt vei, og hvem skulle tro det? Hvem advarte mot noe slikt? Finnes det ingen politikere som ga beskjed? Eller ble de rett og slett ikke trodd?

Frp advarte

Hmm, det høres jo noe finurlig ut, men Frp advarte jo nettopp mot dette, både i Oslo, og at dette fort også kan være utviklingen vi ser her i Sandnes nå når de nye bomringene kommer. Men, nå må jo virkelig byrådet og MDG forstå alvoret? Etter konkurser, en befolkningen som forsvinner fra sentrum og sviktende omsetning i butikker? Eller? Neida, du! Byrådet i Oslo kjører på i beste MDG-stil, nå skal det komme 53 nye bomringer og bomtakstene skal bare femdobles, det er jo en liten sak? Til slutt kan de få flest mulig folk til å flytte fra byen, og det er kanskje hensikten, for da går CO₂-utslippene ned om ikke annet.

Så kjære Erlend, er dette du ønsker for Sandnes og regionen vår? En kopi av paradiset i Oslo? Der hvor MDG kan vise frem alt de har fått til, alt de har gjort, hvordan de nå helt alene redder verden ved å legge ned arbeidsplasser og tvinge folk til andre fylker og byer.

Vil ha mer penger til vei

Det eneste du og MDG ikke liker med Bymiljøpakken Erlend, er vel at det skal brukes en liten sum på vei som biler også skal kjøre på. Frp er derimot uenig i bruken av bomring som finansiering for et prestisjeprosjekt som ikke ligner grisen. Vi vil ha mer penger til vei også for bilistene, og vi står på vår primærløsning.