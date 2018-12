SV vil at det skal kime til julefest for alle

Det var alltid noe helt eget med dagene før den store dagen. Det var luktene, det var stemningen, det var de små hemmelighetene, og det var en konstant kribling i magen. Snart var det jul. Det kribler enda i magen, om enn på en litt annen måte. For jula er barnas høytid. Over det ganske land akkurat nå går tusenvis av barn rundt med sommerfugler i magen fordi de gleder seg til juleferie, god mat og ikke minst gaver. Men ikke alle. For tusenvis av barn er sommerfuglene i magen byttet ut med en klump. For tusenvis av barn er det å glede seg byttet ut med å grue seg til jul.

Må dekke faste avgifter

Det er nå over hundre tusen barn som vokser opp i fattige familier her i landet, og tre tusen av disse bor i Stavanger. Barn som ikke får den flotte juletiden og gode minnene som andre, fordi familiene ikke har råd til å feire jul. De kronene man har, må dekke faste utgifter, og det er ikke penger igjen til hverken gaver eller ribbe.

Barnefattigdommen har økt betydelig siden 2013, fra omkring 8 prosent til over 10 prosent nå. Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Men Norge anno 2018 er ikke et mer fattig samfunn enn før. Tvert imot. Som samfunn har vi rikdom nok til å sørge for at alle barn får en god barndom og gode juleminner. Derfor er det også så blodig urettferdig. Barn som gruer seg til jul, handler om fordelingspolitikk.

Høyreregjeringen kutter i velferden for de med minst og de syke, som pleiepengeordningen, barnetillegget for uføre eller økt makspris for barnehagene. Samtidig gir Erna Solberg store julegaver til den økonomiske eliten. Vi har både fått rekordhøy barnefattigdom og 108 nye milliardærer under Erna Solbergs regjering.

Rammer 390 familier

SV har i en årrekke omtrent kjempet alene for å øke barnetrygden, som har stått stille i 22 år nå. Derfor er det gledelig at KrF har forhandlet frem en økning i barnetrygden i neste års statsbudsjett. Men desto større er skuffelsen når de nesten femti tusen barna som kanskje trenger det mest, ikke får noe økt barnetrygd. De fleste kommuner regner nemlig barnetrygd som inntekt ved utmåling av sosialhjelp, og derfor trekkes barnetrygden fra sosialhjelpa for disse familiene. Dette skjer i Stavanger, og rammer 390 familier. Høyrealliansen i Stavanger har stemt mot å endre dette tidligere i år.

Barnetrygda må økes kraftig og den må komme frem til alle. Loven må endres slik at ikke kommunene kan trekke den fra sosialhjelpa. De store pengene må gå til de små, ikke til de med allerede store lommebøker. SV vil at det skal kime til julefest for de mange, og ikke til skattelettefest for noen få.