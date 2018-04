Ryfast-plast, men hva med Rogfast?

På side 3 i tirsdagens utgave (3.4.) tar Aftenbladet opp plastforurensningen som byggingen av Ryfasttunnelen er skyld i. Det var virkelig på tide. Denne miljøskaden pågår og har pågått siden dette tunnelarbeidet begynte.

Uforpliktende valgpropaganda

Partier som strør om seg med lovnader om at de vil ha et renere miljø og vekk med plastforurensning, viser nemlig i denne saken at deres ord hører hjemme i skuffen for uforpliktende valgpropaganda.

Men også miljøorganisasjoner som egentlig skal være vaktbikkjer her, går stille i dørene. Er saken for vanskelig for dem?

I Aftenbladets reportasje rydder navngitte personer opp, og fyller opp plastposer med disse plastluntene, og «det vil ingen ende ta», sier en hytteeier.

Erik Thoring i Rogaland Naturvernforbund finner lite og ingenting på et besøk på Litle Marøy naturreservat i Gandsfjorden. Men han påstår at han forsetter ryddejobben. Dessverre er denne jobben langt vanskeligere enn han forestiller seg. En ting er plastledningene «plastikkspagettien», men de er bare toppen av «isfjellet». Ser en nærmere etter dukker små plastfibre opp.

Den som tar seg tid til å snu en stein eller to i fjæra, vil fort få nok en skremmende oppdagelse. For her ligger fibre på omkring fem centimeter i tusenvis, små plastfibre, som forsøpler strender og markene som grenser mot dem.

Denne plastfiberen kommer fra betongarmeringen inne i tunnelen, der betong blir sprøytet opp på fjellveggene. Fiberen som ikke henger fast, faller ned og blir med steinmassen som fraktes ut og dumpes i fjorden utfor. Slik føres disse ørsmå fibrene ut i sjøen og flyter faktisk i tusenvis der de skylles opp på strender, og går i magen på kyr og en rekke av våre tam- og fauna-dyr. Plener ødelegges, og nede i sjøen er både fisker og krabbers mager fylt opp med veivesenets plast. Ellers bør det være et poeng at hvis ikke politikerne hadde akseptert utfylling av steinmasse fra tunnelen i sjøen, ville problemet ikke eksistert.

Må slite med fiber i mange år

For Ryfast er det for sent, vi vil slite med fiber i mange år etter at anleggstiden er over, siden fiberne vaskes rundt ved vekslende strøm og flo og fjære. Vi må bare leve med det, det vil ikke være realistisk å fjerne alt. Men hva med Rogfast?