Slik kan vi stoppe insektdøden

Helt fersk forskning, publisert i tidsskriftet Biological Conversation og omtalt i medier verden over, har fått mange til å grøsse. Dersom vi fortsetter å utrydde insekter i samme tempo som nå, kan alt være borte om 100 år.

Naturens tannhjul

Insektene er naturens tannhjul. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. De pollinerer og bestøver frukttrærne våre. Uten insekter, ingen epler. Forsvinner insektene, forsvinner til slutt menneskene. Så enkelt, så skremmende.

For tretti år siden klarte verdenssamfunnet å redde ozonlaget. Nå trenger vi en mobilisering for å redde insektene. Det er en gigantisk oppgave, men mulig. Vi som lokalpolitikere har et ansvar lokalt, der vi har makt og myndighet til å bestemme.

Ti tiltak

Her er ti effektive tiltak Miljøpartiet De Grønne vil gjennomføre i Stavanger:

1. Prioritere flere grøntområder i Stavanger. Mindre asfalt, mer natur. Mangel på leveområder er den viktigste årsaken til insektdøden.

2. Stille krav om grønne tak med insektvennlige planter på kommunale bygg og andre nye, store næringsbygg.

3. Etablere blomsterenger i stedet for livløse plener, slik det for eksempel er gjort utenfor Slottet i Oslo.

4. Motvirke bruk av sprøytemidler, også utenfor kommunens eiendom. Sprøytemidler dreper liv og insekter.

5. Kreve at all ny beplantning i kommunal regi skal være humle- og insektvennlig.

6. Motivere privatpersoner, bønder og grunneiere til å ta vare på biologisk mangfold og til å ha insektvennlige på privat grunn.

7. Plante enda flere frukttrær, bærbusker og andre nyttevekster som insektene kan pollinere.

8. La naturen være villere. Alt må ikke parkifiseres og friseres. Insektene trives bedre med naturlig habitat.

9. Vente med kantslått og klippe kommunale plener sjeldnere. La humlevennlige blomster i plenen, som kløver, få stå til de visner.

10. Bli en insektvennlig kommune, og bli et forbilde for andre ved å gjennomføre punktene over.

Dersom vi får mulighet til å gjennomføre denne politikken vil (minst) tre gode ting skje.