Den nye sentrumsplanen for Stavanger er preget av sterkt motstridende interesser. På den ene siden står Næringsforeningen i spissen for et syn om at det blir lagt til rette for altfor lite utbyggingsarealer. I andre enden står verneinteressene på barrikadene for å bevare mest mulig av byen slik den er. Og høyhus går opp og ned og inn og ut av planen.

Spør man etter faglige råd fra byplanleggere og arkitekter, får en like mange svar som de man spør. Arkitektforeningen har vært ute i flere omganger og advart mot så massive utbygginger at Stavanger mister sin sjel. Mange av byens innbyggere har brukt muligheten til å påvirke planen med å levere høringsuttalelser, da ofte med et ønske om å kutte ned de mest grensesprengende forslagene.

Bytt Stavanger med Bergen, og hør selv!

Hovedmålet for sentrumsplanen i Stavanger er i det siste forslaget som ble sendt til høring, formulert slik (side 11): «Stavanger sentrum skal være regionens viktigste bysenter og gjøre byen og regionen attraktiv nasjonalt og internasjonalt som bo- og arbeidssted, studiested og som reisemål.»

Ved første øyekast virker dette kanskje fornuftig. Men hvis du tar ut Stavanger i denne setningen og setter inn Bergen i stedet, skjer det noe rart. Bare prøv! Selvfølgelig er Bergen sentrum sin regions viktigste bysenter! Å gjøre byen attraktiv nasjonalt og internasjonalt, er allerede gjort. Det ville vært banalt om dette var hovedmålet for utviklingen av Bergen by. Det er det på mange måter i Stavanger også. Ved å ta denne øvelsen, blir det for meg synlig en usikker holdning til egen by og dens identitet.

Det er opplagt at Stavanger er regionens viktigste bysenter. Nærbø er det ikke, og ikke Tau eller Sandnes heller. Så hvorfor måtte de skrive det? Tror de at noen andre har mål om å bli det?

Det er kanskje ikke like mange studiesteder, boliger, folk eller turister i Stavanger som i Bergen, men byen og regionen er langt på vei attraktiv nasjonalt og internasjonalt. Trenger man virkelig å si det?

Dessuten er det vel knapt noen byer som ikke ønsker å tiltrekke seg flere fastboende og turister, eller framstå som attraktiv. I stedet for å si noe spesifikt, er planen unnvikende i sin brodd. Hva med å løfte fram hva som er spesielt med Stavanger, som ingen andre byer i verden har og gjøre dette til et mål å bygge videre på, i tillegg til å dyrke noe nytt og uforløst?

Uten honning, er vi bare veps og må begynne på nytt hver gang!

Veps og bie

Det er her historien om bien og blomstene kommer inn:

Bien er kjent for sitt bidrag med å spre frø fra blomst til blomst. Dette gjør den på sin vei for å samle fruktsukker til å lage honning av. I motsetning til veps, overvintrer dronningen i en bikube med en sverm av arbeidere som har honningen å tære på. En dronningveps overvintrer alene og starter hver vår fra null. Veps bygger bol av råtne trematerialer. Bier lager intrikate strukturer. Mens bien stikker som siste utvei for å beskytte kollektivet, fordi den dør samtidig, stikker veps for å drepe byttedyr eller angripe hun som forsøkte å hjelpe den ut i det fri.

Det er mange grunner til at en heller vil være del av en bikube enn et vepsebol. Den aller viktigste er at biesamfunnet har en felles forståelse av hva som er viktig i livet: honning! Uten honning, er vi bare veps og må begynne på nytt hver gang!

Det mangler en grunnleggende analyse av hva slags by Stavanger har vært, og er, forut for at en har satt seg ned og planlagt store utbygginger på Holmen og Stavanger stasjon.

Hvor er honningen i Stavanger?

Så hva får Stavangers gater til å flyte over av honning, og ikke av blod? Hva slags strukturer gjør Stavanger by unik i verdenssammenheng? Hvilke bevegelsesmønster gjennomstrømmer byens gater og torg? Hvilke landskapsmessige og klimatiske forutsetninger er byen tuftet på? Hva kjennetegner det store «byrommet» som Stavanger by utgjør, mentalt og fysisk? Hva gjør Ryfylkefjellene mot nord og Jærens langstrakte horisonter i sør med oss som bor her langs fjorden midt i mellom?

Det mangler en grunnleggende analyse av hva slags by Stavanger har vært, og er, forut for at en har satt seg ned og planlagt store utbygginger på Holmen og Stavanger stasjon. Hvor er honningen i Stavanger? Hadde en funnet gode svar på dette spørsmålet, ville byen kanskje ikke framstått som et vepsebol i lys av sentrumsplanen. Nå summer det på alle kanter og det er ikke lett å vite hvem som får det første stikket.