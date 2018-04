Bakgrunnen er at partiet vil eiendomsskatten til livs. Frp’s finanspolitiske talsperson, Helge André Njåstad, sier til VG at «kanskje man burde ha stemmerett to steder». Selv om man skulle tro dette forslaget kom 1. april, viser det seg derimot å ikke være en forsinket aprilsnarr, men et helt oppriktig forslag fra Frp.

En kjapp gjennomgang av stemmerettens historie i Norge burde blitt repetert av Njåstad. Lenge var stemmeretten avhengig av at man hadde eiendom. I grunnloven fra 1814, hadde alle selveiende bønder stemmerett. I byene var det «kjøpstadborgerne», de som drev ulike typer forretning som kunne stemme.

Århundrelang kamp

Det er en kjent sak at kvinner endelig fikk stemmerett i 1913, men mer ukjent er det at reell allmenn stemmerett først ble innført i 1919. Da fikk nordmenn som gikk på offentlig fattigstøtte, stemmerett. Kampen for allmenn stemmerett, uavhengig av størrelsen på lommeboka eller eiendom, var en århundrelang kamp som arbeiderbevegelsen kjempet fram og vant.

Det at nå Frp, «partiet for folk flest», foreslår at hytteeiere som betaler eiendomsskatt, skal få stemmerett i kommunen de har hytte i, er politikk som hører hjemme på historiens skraphaug og ikke i Norge i 2018. Ikke bare er forslaget helt historieløst, det vil også innebære en total overkjøring av lokaldemokratiet. Hvorvidt det skal bygges et nytt sykehjem i Trysil, kan ikke bestemmes av en hytteeier fra Tønsberg. På samme måte som om en hytteeier fra Bærum ikke bør kunne bestemme over hvor Bamble skal oppgradere sine kommunale veier.

Øke de frie midlene

For Rødt er ikke eiendomsskatten hellig, men et middel for å finansiere tjenester i landets underfinansierte kommuner. Om Frp virkelig ville denne skatten til livs, burde de ha stemt for Rødt sitt endringsforslag til statsbudsjettet for 2018, som la opp til å øke de frie midlene til kommunene med 12 milliarder kroner. Det virker som om Frp heller er interessert i å gi rikinger som Stein Erik Hagen en ekstra stemme i kommunevalget.