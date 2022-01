Forbudet mot søndagsåpent i dagligvarehandelen er knust

DEBATT: Foodora Market er navnet på et nytt dagligvarekonsept som tar søndagsåpne butikker til nye høyder.

«Åpningstiden og muligheten for konseptet er nærmest 24/7 etter det jeg kan forstå», skriver Bjørn J. Johannesen om Foodoras «dark room» i Stavanger.

Bjørn Jarle Johannesen Stavanger

I disse dager åpner de nok et butikkonsept i kategorien «dark store» i Stavanger. Det er allerede startet flere andre steder i landet.

«Dark store» er ifølge Aftenbladet 15. januar som et stort varelager, tydeligvis uten kvadratmeterbegrensning. De skal betjene sine kunder alle dager i uken, også søndager.

Fra før av har søndagsåpne butikker en begrensning på 100 kvadratmeter, men her er det altså ingen. De har også planer om utvidelse til å omfatte andre produkter utover vanlige dagligvarer f.eks. apotekvarer og så videre.

Er det bare å overføre dette til også å omfatte søndagene, eller er det sykkelbudet som gjør forskjellen?

Handler via app

Forskjellen fra vanlige søndagsåpne butikker er at du i dag besøker en 100 kvadratmeter stor butikk, med begrenset utvalg, handler og går hjem. Mens du med dette konseptet kan via en app bestille fra et stort sortiment og få varene levert hjem med sykkelbud i løpet av 30 minutter.

Åpningstiden og muligheten for konseptet er nærmest 24/7 etter det jeg kan forstå, men for tiden er det bare fra klokken 10.00-22.00 hver dag.

Kan andre gjøre det samme?

Forstår jeg dette rett? Dagens supermarkeder kan bare endre sitt handelsregime, i hvert fall på søndager? Det jeg da lurer på er om det virkelig er så enkelt å omgå 100 kvadratmetersregelen? Du bestiller bare dine varer på en app og får varene levert på døra.

Dermed har du ingen begrensninger på vareutvalget eller arealet. Er det leveringen med bud som gjør forskjellen? Er det virkelig så enkelt å omgå søndagsfreden?

I varehandelen praktiseres det fra før klikk og hent, det vil si at du bestiller via en app, og butikken gjør varene dine klar, og du henter dem selv når det passer deg, seks dager i uken. Er det bare å overføre dette til også å omfatte søndagene, eller er det sykkelbudet som gjør forskjellen?

I prinsippet åpner en jo opp for at alle bransjer kan åpne for salg på søndager, eller er det noe jeg ikke får med meg her?