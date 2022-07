Konkret satsing på bemanningen i sykehjemmene

DEBATT: Stavanger kommune tar bemanningsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten på største alvor.

Når 122 ledige vakter ved sykehjemmene i Stavanger i sommer er et «relativt lavt tall», er det fordi vi snakker om i alt 40.000 vakter. Dermed er 99,7 prosent av dem dekket.

Eli Karin Fosse Direktør, Helse og velferd, Stavanger kommune

I et debattinnlegg i Aftenbladet 13. juli 2022 skriver fylkesleder Aud H. Riise i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland at det kan virke som om Stavanger kommune ikke har tatt innover seg hvor alvorlig bemanningssituasjonen er i sykehjemmene. Dette er ikke riktig.

Hun viser til en uttalelse fra meg om at 122 ledige sykepleiervakter i helse- og omsorgstjenesten i perioden juli/august er «et relativt lavt tall».

122 av 40.000 vakter

Vi arbeider systematisk for at alle vakter i helse- og omsorgstjenesten skal være dekket av medarbeidere med rett kompetanse. Og hvis dette ikke er mulig, av vikarer eller ekstravakter med kompetanse til å delta i pleie- og omsorgsarbeidet, men uten å bli satt til oppgaver de ikke er kvalifisert for.

I Stavangers 13 kommunale sykehjem og fire hjemmebaserte tjenester er det anslagsvis 40.000 vakter i turnusen i perioden juli/august. Dette er totalt antall vakter for alle yrkesgrupper.

Mange av de ledige sykepleiervaktene ligger i siste halvdel av august. Av erfaring vet vi at ledige vakter i mange tilfeller blir fylt opp etter hvert som vaktene nærmer seg. Derfor er antallet «relativt lavt», selv om det hadde vært ønskelig at tallet var null.

Tiltak

Både administrasjon og politikere i Stavanger kommune tar bemanningssituasjonen i helse- og omsorgstjenesten på det største alvor. I likhet med de fleste norske kommuner er det i Stavanger vanskelig å rekruttere nok helsepersonell til sykehjem og hjemmetjenester. Derfor har vi i samarbeid med tillitsvalgte utarbeidet en plan med ulike rekrutteringstiltak.

Kommunestyret har de siste årene styrket grunnbemanningen i sykehjem med 25 millioner, økt bevilgningen til hjemmebaserte tjenester med 10 millioner og vedtatt en ny organisasjons­strategi der rekrutteringsutfordringene i helse- og omsorgssektoren står sentralt.

I tillegg har formannskapet vedtatt en ambisiøs plan for heltidskultur, der målet er å øke andelen heltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten betydelig i årene framover.

Forsvarlighet

Et grunnleggende krav til våre tjenester er at de skal være forsvarlige. Dette er et bærende element i all turnusplanlegging, også i forbindelse med ferieavvikling. Virksomhetene starter arbeidet med «sommerturnusen» tidlig på vinteren. Dersom de ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal få ferie i hovedferieperioden, er vi avhengig av sommervikarer.

I år har det i Stavanger, som i mange andre kommuner, vært mer krevende enn på mange år å rekruttere ferievikarer med rett kompetanse. Lederne våre har lagt ned et betydelig arbeid for å få på plass forsvarlige vaktlister, og kommunen har forhandlet fram en sommeravtale som gir ekstra lønnskompensasjon til bl.a. sykepleiere som påtar seg ekstra vakter eller forskyver ferien i sommer.

Økende behov

En rapport fra Sintef, «Framskrivinger Helsefellesskap Helse Stavanger», for SUS og kommunene i Sør-Rogaland, viser at personellbehovet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene vil øke med 35 prosent i årene fram mot 2035, dersom vi fortsetter å gi tjenester på samme måte som nå. Den samme trenden ser vi i resten av landet.

Derfor har regjeringen nedsatt en egen helse­personell­kommisjon som skal foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell. I tillegg må vi som kommune allerede nå se på hva vi kan gjøre for å håndtere bemanningsutfordringene.

Vi må tenke nytt om organisering, arbeidstidsordninger, oppgavedeling og måten vi gir tjenester på. I det arbeidet er det viktig med gode og konstruktive innspill fra fagforeningene, noe jeg imøteser i den videre prosessen.