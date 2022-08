Beitedyr har fått et ufortjent dårlig klimarykte

DEBATT: Diskusjonen rundt bærekraften i norsk landbruk mangler av og til noen viktige dimensjoner.

Når den norske melkekua – eller andre drøvtyggere, napper og beiter i gras og vekster ute på beite, dannes det dype rotsystemer som binder karbon nede i jorda, skriver innsenderen (bildet).

Debattinnlegg

Asgeir Pollestad Melkebonde, Nærbø

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tidligere i sommer, kunne vi lese at Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) hadde evaluert Norges arbeid med å redusere klimagassutslippene. Ifølge rapporten var det olje- og gassindustrien – og landbruket som kom dårligst ut. At den fossile industrien har betydelige utfordringer, kommer neppe som noen overraskelse.

Det er etter hvert blitt en gjenganger at drøvtyggerne, med sine metanutslipp, gjøres til klimaverstinger, og i mediene dukker det rett som det er opp bilder av melkekyr og annet storfe for å illustrere hvor dårlig det står til med bærekraften i norsk matproduksjon. Som bonde og melkeprodusent kan det oppleves litt frustrerende, men kanskje er det bedre at vi bruker engasjementet rundt temaet til å fremsnakke jobben vi bønder og beitedyr gjør over hele landet, snarene enn å gå i skyttergrava.

Gir gresset dype røtter

Vi kan jo starte med klimaregnskapet. Her står det at norsk landbruk står for 9 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene i Norge. Men det er verdt å merke seg at dette tallet er et bruttotall. For når den norske melkekua – eller andre drøvtyggere, napper og beiter i gras og vekster ute på beite, dannes det dype rotsystemer som binder karbon nede i jorda. Hvor mye er ikke forskerne sikre på, men i Norge har blant annet NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og forskere i prosjektet Climate-Land (Statistisk sentralbyrå) argumentert for at bruk av beite kan være et godt klimatiltak. Likevel har det skortet på penger til forskning på dette området, men nylig varslet Regjeringen at den vil øke forskningsinnsatsen. Det er bra.

Så har vi albedoeffekten? Hva er det, spør du? Jo, det handler om at åpne landarealer, slik som beitemark, reflekterer sol. Dette bidrar igjen til å kjøle ned kloden. I perioder der det ligger snø på disse områdene, kan mellom 60 og 90 prosent av solstrålene bli reflektert. Men selv et grønt og åpent graslandskap, kan reflektere mellom 15 og 25 prosent av sola. Til sammenligning kan barskog bare reflektere mellom 5 og 15 prosent av solstrålene (NIBIO). Med andre ord: Vakkert kulturlandskap, kan også ha positive klimaeffekter.

Sprer frø i pelsen

Mange steder bidrar også beitedyr til det biologiske mangfoldet. Frø fester seg på pelsen til dyrene – eller spres gjennom møkka. Ja, faktisk får flere rødlistede plantearter hjelp fra beitedyrene våre. Dette er også en naturlig del av et mer helhetlig miljøregnskap.

Som bonde gleder jeg meg over at samvirket jeg er medeier av, TINE, sammen med anerkjente forskningsmiljøer, jobber for å redusere utslippene fra drøvtyggerne gjennom bruk av fôrtilsetninger og mer effektiv utnyttelse av norsk gras. Men samtidig håper jeg at vi framover kan få en litt mer helhetlig debatt rundt bærekraften til norsk landbruk, som ikke bare konsentrerer seg om metan fra drøvtyggere. Norge har 3 prosent dyrkbart areal, og det er graset fra nord til sør som legger grunnlaget for dagens selvforsyningsnivå og matproduksjon i Norge. Samtidig er utnyttelse av beitearealer viktig for lagring av karbon i jord, albedo og biologisk mangfold. Så i et levende og bærekraftig Norge, har beitedyra våre en naturlig plass.

Så har vi albedoeffekten? Hva er det, spør du? Jo, det handler om at åpne landarealer, slik som beitemark, reflekterer sol. Dette bidrar igjen til å kjøle ned kloden.