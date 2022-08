Motorsykkel i blindsonen

Innsenderen fikk seg en støkk nylig, og ber bilister være flinkere til å sjekke blindsonen.

Bjørn Johannesen

MC-ulykkene rundt om i landet har fått stor oppmerksomhet denne sommeren. Jeg vil gjerne dele min opplevelse fra Hillevågsveien, fra tunnelen mot Strømsbrua, tidligere i sommer:

Jeg kjører en stor motorsykkel som synes godt i trafikken. Jeg lå i kollektivfilen fra Hillevåg mot Strømsbrua. Ut av tunnelen kommer det en rimelig ny bil. Når det nærmer seg brua, ser jeg i speilet hans at blindsonevarsleren kommer på. Jeg tar det for gitt at han venter til jeg har kjørt forbi før han legger seg i filen mot Strømsbrua, men nei da, blinklyset kommer og han legger seg foran meg.

Jeg hadde vel noen tanker om hans kjøremønster og bremset godt ned og lot han krysse foran meg. Jeg kunne jo holdt på retten min og havnet i statistikken over mc-ulykker. Men jeg valgte det andre alternativet, det sikre: Lå bak han over brua og tillot meg å kjøre etter til arbeidsplassen der jeg fikk en prat med han.

Han var en voksen mann som etter eget utsagn hadde kjørt MC i mange år og blitt påkjørt og greier. På spørsmål om han hadde sett meg, fikk jeg til svar at jo da, han så meg, men han lurte på hvor jeg kom fra og hvilken fart jeg hadde hatt.

Siden du så meg, så kjørte du likevel?, var mitt spørsmål.

Det var bare å håpe at han kikker litt på blindsonevarsleren neste gang han bytter fil. Og jeg sitter med en erfaring rikere. Det handler vel om å holde seg litt tilbake ute i trafikken.