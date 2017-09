«For mye jobbing i lang tid gjør at du stopper å lære, derfor bør lekser fjernes fra den norske skolen», skriver du i Aftenbladet 13. september, Thea Oppedal. Det var et godt innlegg, og det er veldig bra at de som «har skoen på, og vet hvor den trykker» sier fra om det.

En av de beste i verden

Jeg har nylig vært i Finland, og der fikk vi også vite litt om den finske skolen. Som du sier er skolen i Finland rangert som en av de beste i verden. Skolepolitikken i landet har som mål å gjøre befolkningen både dyktig og klok.

Landet vil bygge opp kompetanse på mange felt – også med tanke på næring. Finland skal ha et stort kunnskapsfelt å spille på i så måte, og frembringe dyktige folk på sosial kompetanse og samspill. I sin planlegging av skole og fritidsdagen har de, som du sier, verdsatt lek og samvær med venner og familie meget høyt. Fordi de vet, som du også sier, at «de sosiale ferdighetene og evnen til lek, gjør hjernen mer åpen og klar til læring».

Muligheten til lystbetonte aktiviteter gjør at hjernen stimuleres på mange forskjellige måter, slik at det blir større muligheter for å kunne ta imot kunnskap på en måte som pugging og standardiserte lekser aldri vil kunne konkurrere med. Når barna er glade og lykkelige, sprer de glede og respekt for hverandre. Mange barn i Finland, som i Norge, vokser opp i vanskelige familier med omsorgsvikt. For at alle skolebarn i Finland skal sikres et varmt måltid hver dag, serverer derfor alle skoler i landet fra 1. til 10. klasse et varmt måltid hver dag. Og for at det skal bli tid til lek og samvær, og mulighet for glade og lykkelige barn – er også skoledagen kort.

Landet har altså:

En leksefri skole.

En kort skoledag.

Et varmt måltid hver dag.

Takk, Thea!

Tenk om vi kunne herme etter Finland? Skolepolitikken i dette landet legger opp til å uteksaminere lykkelige mennesker i gode samspill. Takk for innlegget ditt Thea Oppedal.