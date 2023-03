Roald Dahl var en lettvekter sammenliknet med eventyrene

DEBATT: At Roald Dahl skulle utpekes som en ny krenker kom litt overraskende på meg. Våre folkeeventyr er betydelig verre.

I eventyrets avslutning får den sovende Snehvit/Snøkvit et kyss av en prins, dog av usikker kongelig herkomst. I dagens samfunn kreves det samtykkeerklæring for å kysse sovende personer.

Jørg Eirik Waula

Korrigering og omskriving av tidligere utgitte litterære og historiske verk har hatt en lang praksis både av autoritære regimer og religiøse fundamentalister. På 90-tallet forsvant Egner-visa om hottentotten Hoa og omtrent samtidig kunne vi ikke fortelle barnebarna våre om n-kongen som var far til Pippi.

Men et av de verste er «Snehvit og de sju dverger» – som kanskje er best kjent i tegnefilmversjonen fra Disney-konsernet, som også justerer tidligere bidrag.

Allerede tittelen skaper konflikter. Noregs Mållag vil neppe akseptere «Snehvit» – «Snøkvit» lyder bedre i de kretser. Norsk interesseforening for kortvokste avviser «dverg» som et gammelmodig og diskriminerende begrep, nå heter det kortvokst.

Dramatikken starter tidlig i denne fortellingen. En jeger blir beordret til å ta Snehvit/Snøkvit ut i skogen og ta livet av henne. Det opplyses ikke om denne jeger har våpenlisens eller har avlagt skytterprøve det siste år. Heldigvis innser jegeren sin inkompetanse og slipper jenta fra seg.

Deretter finner Snehvit/Snøkvit de sju kortvokstes hus. Her dominerer de tradisjonelle kjønnsoppfatningene. Ung pike må rydde opp og vaske i et kaos skapt av middelaldrende menn. Det går ikke fram av framstillingen om hun har fått adekvat opplæring til slike oppgaver, fått skriftlig arbeidskontrakt eller mottar anstendig lønn. Videre deltar hun på kveldstid (fritid?) i sang og dans med disse mennene. Her er det uforholdsmessig kjønnsmessig balanse i det det er sju menn sammen med en ung pike.

De kortvokste driver en gruve. Her er det også mange ubesvarte spørsmål. Hvordan forholder det seg med HMS? Er gruvegangene kun tilpasset de kortvokste – eller kan Arbeidstilsynet foreta tilsyn uten å krype eller skade hodet? Hva med konsesjonsvilkårene? Hvor deponeres avfallet fra gruva?

I tegnefilmen sees det tydelig at man bruker manuelle redskaper som hakke og spade. Er det vurdert mer effektive og ikke minst mindre kroppsbelastende metoder? Videre brukes det arbeidslamper med fossilt brensel. Dette bør korrigeres.

Den onde dronningen – heksa – trer deretter inn på scenen. Et forgiftet eple gjør at Snehvit/Snøkvit faller i søvn. Et herværende politisk parti bruker eple som en del av partisymbolet og vil ha seg frabedt en slik sammenlikning. Det er videre uansvarlig å gi barn illusjon av at gift kan lede til søvn og deretter bli opphevet av en tilfeldig prins som kommer forbi. Her må alle virke- og tilsetningsstoffer deklareres.

I eventyrets avslutning får den sovende Snehvit/Snøkvit et kyss av denne prins, dog av usikker kongelig herkomst. I dagens samfunn kreves det samtykkeerklæring for å kysse sovende personer. Denne fortellingen er imidlertid bare en av ganske mange som trenger korrigering og betydelig omskriving. Roald Dahl var tross alt rimelig ukomplisert i forhold til Brødrene Grimm, Asbjørnsen og Moe samt Tusen og en natt og en mengde andre. Redd våre barn og barnebarn!