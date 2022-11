La Stavanger få fullverdig medisinutdanning, legg bort markeringsbehov og maktkamp

DEBATT: La de 30 studieplassene i medisin som Universitet i Tromsø ikke kan ta, gå til Stavanger.

All logikk tilsier at Universitetet i Stavanger må få en fullverdig medisinerutdanning. Nå er det på tide at politikere og byråkrater legger markeringsbehov og maktkamp til side for det beste, for Rogaland og for Norge.

Åse Berg Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Stavanger Aftenblad 2. november 2022 leser vi at Universitetet i Tromsø har fått tildelt 30 studieplasser som de ikke har bedt om. De utdanner allerede flest leger per innbygger sammenliknet med andre universiteter, og det til den dyreste prisen per studieplass ifølge Aftenblad-artikkelen. De sliter med kapasitet til å gi alle studentene plass i praksis. Dekan ved Det Helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Tromsø svarer at det kan bli aktuelt å sende studenter til praksis i Sør-Norge.

Samtidig har Stavanger universitetssjukehus og før det Sentralsjukehuset i Rogaland over 20 års erfaring i å utdanne leger i den kliniske praksisdelen, altså det som har med direkte pasientbehandling å gjøre. Her har man ett av de største akuttsykehusene i landet som dekker alle relevante spesialiteter for medisinstudentene. Man har 200 medarbeidere med doktorgrad og 100 andre er på vei til samme, her mangler det ikke på høyt kvalifiserte undervisere.

Ved Universitetet i Stavanger er den organisatoriske rammen klar. Går de 30 plassene til Stavanger isteden, slipper man å ta stillinger fra Tromsø for å dekke opp for økt bemanning i Oslo, Bergen eller Trondheim. Det trenger man ikke i Stavanger, ifølge mine meget kompetente kilder.

Den tidligere direktør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen sa etter at han sluttet i stillingen sin at han hadde gjort alt han kunne for å sikre ressurser til Bergen for «å demme opp for» medisinerutdanning i Stavanger. For å sikre skansene ytterligere har man laget en modell som kalles «Vestlandslegen». Den går ut på at Stavanger universitetssjukehus gjør det meste av jobben med studentene de siste tre årene av studiet, mens Universitetet i Bergen får æren og mye av pengene som følger med. Både nasjonalt og globalt sett står man ovenfor store utfordringer. Vi trenger å utdanne flere våkne og dyktige leger, og tilrettelegge for at de blir så gode som mulig. Gjentatte ganger og år etter år, hører jeg legestudentene si at her i Stavanger slipper de å «slåss» om pasientene.

All logikk tilsier at Universitetet i Stavanger må få en fullverdig medisinerutdanning. Nå er det på tide at politikere og byråkrater legger markeringsbehov og maktkamp til side for det beste, ikke bare for Rogaland, men for Norge på sikt.