Hva med å lage ordning for bekymringsmeldinger om skjemmende hus?

DEBATT: Det må være gode tider i byen. Overalt i trehusbyen og i bydelene skinner det i velstelte hus og hager. Vi ser nye vinduer og tak, nymalte yttervegger og tilbakeføring til tidsriktige detaljer. Mange års innsats har gitt resultater.

Innsenderen ønsker en kommunal ordning der innbyggerne kan ta kontakt når de har bekymringsmeldinger om skjemmende hus i byen, slik som dette i Løwolds gate.

Jan Gjerde Stavanger

Reguleringsplaner de siste 20–30 årene betoner viktigheten av bestemmelser som fremmer et godt, og ikke minst et helhetlig bymiljø. Det handler både om stilhistorie, historiebevissthet og estetikk. Kommunens administrasjon og de folkevalgte politikere har formulert standarder som de aller fleste føler seg forpliktet av. Men ikke alle.

Et eksempel på det siste er eieren av de to eiendommene Eiganesveien 3 og Løwolds gate 1. Her står vi overfor hus som er i ferd med å råtne på rot. Det typiske er at slike hus ikke er bebodd av eierne, men inngår i planer til firmaer eller institusjonelle eiere. La oss kalle en spade for en spade. Det er tale om spekulasjon. Eieren i dette tilfellet er styreleder og innehaver i et titalls selskaper som alle driver med kjøp og salg av eiendom og utleie.

Ingen kan være i tvil om at tomtene til disse husene i Eiganesveien vil være mye mer verd dersom husene ble tillat revet og nye bygninger ble oppført, slik vi nå ser i det samme kvartalet mot Ledaals gate. Så er det også dette man kan frykte er den underliggende intensjon for de to eiendommene mot Eiganesveien.

Erfaringene fra Vestre Platå er at kommunen er lite proaktiv overfor huseiere som skjemmer ut strøket og byen. Først når det tas innbyggerinitiativ og det blir avisomtale, kan det bli bevegelse, i beste fall. Ville det ikke vært en fordel om de folkevalgte i Kommunalstyret for byutvikling dannet et underutvalg, eller velger en tillitsmann som publikum kan henvende seg til med «bekymringsmeldinger»?