Bærekraft må på bordet i styre­rommet!

KRONIKK: Det virkelige spørsmålet på selskapers styremøter bør ikke være: «Vokser vi raskt eller sakte?» – men snarere: «Vokser vi bærekraftig?»

En undersøkelse viser at bare 19 prosent av styrer har medlemmer med erfaring innen bærekraft.

Tone Therese Paulsen Konsulent, Bouvet Norge

For første gang i historien har bærekraft blitt mainstream i bedriftsverdenen. En studie foretatt av konsulentselskapet Gartner avslører at administrerende direktører (CEO) har plassert bærekraft og ESG (spørsmål som omfatter hensyn til miljø, sosial og styring) på topp 10 i sine strategiske forretningsprioriteringer.

Men én viktig gruppe beslutningstakere forblir en flaskehals i bærekraftsrevolusjonen – selskapers styrer. Uheldigvis holdes flere selskaper tilbake med en utdatert vekt på kortsiktig profitt.

Står sterkere

Etter å ha jobbet med både startups, scaleups og nå i ett børsnotert selskap, har jeg vært vitne til ulike strategier for vekst og bærekraft, – inkludert helt fravær av strategier. Et styre hyller ofte rask vekst, da fordelene med å vokse raskt er klare; økt kapital, merkevaregjenkjenning, bevis på proof-of-concept (synliggjøring av at ideer kan bli realisert) og så videre.

Selv om rask vekst er et tegn på fremtidig suksess, gir det likevel ingen garantier. Man løper nemlig en stor risiko som kan ha betydelige ulemper: Oppsigelser ved en økonomisk nedgang, leveringsforsinkelser, kundemisnøye og flere andre problemer.

Bærekraftig vekst, derimot, gir bedrifter pusterom til å planlegge, ta ansvarlig risiko og ta vare på menneskene som gjør veksten mulig. Dette åpner for større feilmargin. Selskaper som oppnår konsistent, langsiktig vekst år etter år, vil kanskje ikke havne på like mange avisforsider som selskaper i hurtig vekst, men de vil stå sterkt i å håndtere kriser, betjene kunder og ta vare på sine ansatte.

Verdier er viktigere nå

Ansatte i dag ønsker ikke bare å jobbe for en lønnsslipp, men for selskaper som fremmer inkludering og bærekraft – ikke splittelse og skade på miljøet.

De samme prinsippene gjelder for forbrukerne: McKinsey kan vise til at 40 prosent av forbrukerne er villige til å betale mer for et produkt som er skapt bærekraftig, eller i det minste av et merke de oppfatter som bærekraftig.

Alan B. Miller, som grunnla helsegiganten Universal Health Services (UHS) for 45 år siden, og som er den lengst sittende CEO og styreleder på «Fortune 500»-listen (en liste som rangerer de 500 største selskapene i USA og globalt etter brutto omsetning), forklarer suksessen slik: «Hvis du har en god karakter, gjør du alltid det rette, enten folk ser på eller ikke. De vil ikke vite hva du sier; de vil vite hva selskapet verdsetter, og hva du verdsetter.»

Investorer har for lengst sett til bærekraft og ESG som viktige tema når de foretar vurderinger av selskaper. Likevel har forbausende mange selskaper en vent-og-se-tilnærming til bærekraft og ESG. Dette kan være risikabelt for både omdømme og verdsettelse. Dessuten, ifølge McKinsey overgår selskaper med høy ESG-rating konsekvent markedet på både mellomlang og lang sikt.

Manglende kompetanse

Et styre vil imidlertid stå overfor en rekke utfordringer ved å sette bærekraft på agendaen: Emnet dekker et stort utvalg av komplekse saker; god praksis er fortsatt i utvikling; det er ingen én-størrelse-passer-alle-rammeverk; man må balansere fokus på lang verdiskaping mot å oppnå kortsiktige resultater.

Dessverre viser EY European Financial Services Boardroom Monitor at bærekraft er underrepresentert i styrerommet. Kun 19 prosent av selskapene som overvåkes, har styremedlemmer med erfaring innen bærekraft. Sørgeligst ut kommer Tyskland og Sveits, hvor kun 1 prosent av styremedlemmene har faglig erfaring innen bærekraft.

Samtidig rammer f.eks. dagens energiomstilling typisk de fattigste og middelklassen først, noe som påvirker inkludering negativt. Så bildet er komplekst og omfatter individuelle økonomier, og det er her vi ser en sammenheng mellom vekst, inkludering og bærekraft.

I fremvoksende økonomier, hvor over 50 prosent av befolkningen fortsatt mangler elektrisitet hjemme, vil ankomsten av elektrifisering og økende inntekter gi en økning i energiforbruket. For slike land, og styrer, er det nesten umulig å ofre ambisjonen om å øke inntektene for å forhindre den kraftige økningen i ressursforbruket. Hvert land vil måtte sette sin egen terskel for hva befolkningen kan akseptere og ha råd til i klimarelaterte og bærekraftige overganger.

De siste årene har det vært søkelys på kjønnsbalanse og mangfold i styreverv. Nå er tiden moden for å få bærekraft og representanter med slik erfaring inn i styrerommet.

Videre bør det virkelige spørsmålet på styremøtene fremover ikke være: «Vokser vi raskt eller sakte?» – men snarere: «Vokser vi bærekraftig?»