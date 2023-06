Fri fantasi om eldreomsorg

DEBATT: Et grunnleggende premiss i en opplyst debatt er at mens alle er fri til å ha egne meninger, er man ikke fri til å finne på egne fakta – selv om man politisk uenig med dagens flertallsstyre.

Det har vært en kraftig opprustning av eldreomsorgen under dagens politiske flertall, vi svikter altså ikke de eldre, som Nils- Oscar Ihlen påstår i sitt innlegg.

Dag Mossige (Ap) Leder Utvalg Helse og Velferd

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I gjentatte innlegg har Nils-Oscar Ihlen fremmet påstander om tilstanden i Stavangers eldreomsorg og valgløftebrudd. Til tross for flere svar på trykk i denne avis, fortsetter offensiven. Aller først, til påstanden om å «svikte» eldre: Det har vært en kraftig opprustning av eldreomsorgen under dagens politiske flertall. Vi har økt grunnbemanningen på våre sykehjem, stat i gang heltidskulturprosjekt hvor folk vil møtes av færre, men faste ansikter, heller enn vikar på vikar fra kommersielle bemanningsbyrå.

Vårt prosjekt med å rulle ut husassistenter ved alle byens sykehjem har fått stor oppmerksomhet i andre storbyer. Ordfører Kari Nessa Nordtun poengterte nylig at ventelisten på langtidsplass for sykehjem nå er nede i 19 personer. Det er om lag 1/3-1/4 av når Ihlens meningsfeller i Høyre styrte Stavanger. «– Å ha 60–70 på venteliste er ikke mye når vi har 1100 plasser», ble det da uttalt av Høyre.

I Høyres første to budsjett i perioden foreslo partiet videre å kutte kraftig i dekningsgraden for sykehjem, og spare inn 136 millioner i eldreomsorgen som en konsekvens. Hvor var kritikken fra Ihlen da? Hva tenker Ihlen om at Høyre går til valg på å få flere kommersielle selskaper inn i vår offentlige eldreomsorg, og har budsjettert med en besparelse på 100 millioner ved å sette helsetjenester til våre eldre ut på anbud?

Så, to konkrete saker Ihlen tar opp. Igjen: Øyane sykehjem er et privat, ideelt sykehjem. Det er pågående forhandlinger om kommunal overtakelse av sykehjemmet, etter eget ønske. Som Ihlen vet, skjedde ingen utvidelse av sykehjemmet under forrige politiske styre. Som leder for utvalg for helse og velferd tok jeg i fjor initiativ til en betydelig utvidelse av kapasiteten ved sykehjemmet, enten ved Omsorg-pluss eller ved bofellesskap. Saken ble vedtatt enstemmig. Så snart forhandlingene om sykehjemmet er brakt i havn, kan vi formelt begynne utvidelsen av omsorgsplasser.

Når det gjelder Tjensvoll Torg, tar vi også grep, som vi senest skrev i februar. Pengene er bevilget, forprosjektet vedtatt, og byggefasen innledes i høst.