Morten A. Strøksnes: Litteraturviterens primitive lesning

KRONIKK: Et vell av steder skriver jeg nøyaktig det motsatte av det Magne Drangeid tilskriver meg om urfolk.

Essayet «Det norske og det samiske» i ukeavisen Dag og Tid fra april i år har skapt mye debatt. Her svarer forfatteren Morten A. Strøksnes på et debattinnlegg av Magne Drangeid i Aftenbladet.

Morten A. Strøksnes Skribent og forfatter

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling.

I kjølvannet av mitt essay «Om det norske og det samiske» (Dag og Tid) har det vært mye debatt. Tirsdag trykket Stavanger Aftenblad en tekst skrevet av litteraturviter Magne Drangeid. Det i flukt av en kommentarartikkel av Svein Tuastad i avisa 15. mai som uttrykte mye begeistring for essayet under overskriften «Samepolitikk på viddene».

Primitivist, jeg?

I innlegget lanserer Drangeid en tese om at jeg er en «primitivist». Med det mener han at jeg ikke synes at samene er eksotiske nok, for moderne, for lite primitive. Dette er en eksentrisk påstand fordi: I essayet er et sentralt kapittel viet til nettopp problemstillinger rundt det «primitive» (kap. XIV).

Poenget her at urfolkstankegangen har en tung, kolonial fortid. Begrepene og tankegangen stammer herfra. Så er de blitt forsøkt snudd og resirkulert inn i en globalisert urfolksdiskurs. Men innholdet er, til tross for de snudde fortegnene, fremdeles det samme som det alltid har vært. Denne gjenbruken blir i essayet kritisert av meg, slik den er blitt av flere framstående antropologer gjennom snart tre tiår (som Adam Kuper, André Beteille, Manvir Singh). Å se nærmere på denne «primitivismen», og ta avstand fra den, er et helt sentralt poeng i essayet, gjennom et av de lengste kapitlene i hele teksten, mot slutten av essayet.

Likevel mener altså Drangeid at jeg er «primitivisten».

For å belegge dette trekker han inn min siste bok «Lumholtz’ gjenferd». Ikke ved å sitere noe, eller referere noe gjenkjennelig av innholdet. For det ville ikke gått.

Den unge Carl Lumholtz fotografert i Australia i ca. 1881.

En vitenskapelig biografi

Drangeid påstår at denne boka er en reiseskildring. Det er et slikt element der. Men boka er først og fremst en vitenskapelig biografi over livet og samtiden til den norske oppdageren Carl Lumholtz (1851–1922). Dette innebærer en kartlegging av kolonitiden, gjennom et stort galleri av personer og ideer, ofte med Lumholtz i sentrum av begivenhetene. Eller så bruker jeg ham for å belyse kolonialismens brutalitet, ikke bare gjennom vold, men også gjennom ideer, vitenskap, administrasjon og legitimeringsstrategier. Ideer om det primitive er en gjenganger i boka (ordet forekommer på 42 sider, ofte flere ganger på hver side). Kolonitidens ideer rundt det primitive står med andre ord helt sentralt. De blir belyst og kritisert fra nesten alle tenkelige vinkler, gjennom en rekke vitenskaper, og denne tenkningens anatomi blir, om jeg skal si det selv, demontert ned på detaljnivå gjennom bruk av arkiver og originalkilder (boka er over 800 sider og har over 900 fotnoter, mange av dem er essay i seg selv).

Resultatet er en ganske flengende kritikk av denne tenkningen rundt det primitive, av de rasemessige og sivilisatoriske hierarkiene, av kolonialismen – og av Lumholtz. Han blir på ingen måte en «slags helt» for meg. Slik jeg har sagt i x antall intervjuer: Jeg identifiserer meg ikke med ham. Poenget er snarere at jeg ikke gjør det. Selv om jeg ikke bare postulerer at han/de var slemme, men viser fram hvordan denne mentaliteten var bygget opp, for at jeg og leseren skal lære noe om dette.

Drangeid skriver: «Lumholtz har som livsoppgave, som tenar av samtidas raseteoriar, å rana dei innfødde («kannibalane») for kulturskattar og hovudskallar.» Jo, om man vil skape en direkte vulgær-reduktiv framstilling, er mulig å si det slik. Men uansett: Hvor tror du Drangeid har dette fra? Jo, fra min bok, for det er den eneste kilden til alt det negative rundt Lumholtz. For jeg har altså drevet og svertet min «helt».

Drangeid tror (eller later som om han tror, for genuin uoppriktighet har preget mye av debatten) at jeg, i denne boka, unnlater å skrive om samene fordi de ikke er primitive nok. Mens grunnen er selvsagt er at jeg skriver om akkurat de flere titalls urfolkene Lumholtz i sin tid studerte, og ingen andre.

Drangeid tror imidlertid at disse urfolkene, som skildres i min bok, er «i ferd med å forsvinna». Og det er mer enn noe dette som genuint provoserer meg med hans debattinnlegg. Hva er det som får ham til å tro at aboriginene, wixárikaene, rarámuriene, tohono o’odhamene og ca. førti dajakstammer på Borneo er i ferd med å forsvinne?

Katastrofal tankegang

Tittelen «Lumholtz’ gjenferd» er mangetydig. Men én av betydningene er at «Lumholtz’» urfolk – som av hans samtid ble dømt til undergang, til den sikre utslettelse eller utryddelse, nettopp fordi de var så «primitive» – ikke ble borte. Jeg oppsøker det som ifølge alle autoriteter med lovmessighet skulle være gjenferd, men ikke er det. Det jeg finner er stort sett levende og livskraftige folk. Og så kommer altså Magne Drangeid, en litteraturviter fra Stavanger, og dømmer dem til døden på nytt? Selv om han gjør det for å ramme meg, som et halmstrå for å få meg til å bli «primitivist», er det langt over streken.

Det jeg har gjort, og som er et gjennomgangstema i hele boka, er å vise hvordan og hvorfor nettopp denne tankegangen var katastrofal, og tjente til å legitimere kolonialismen. Og med dette innabords kritiserte jeg urfolksdiskursen i essayet «Om det norske og det samiske». Det er for mange ekko der fra denne rasistiske, sjåvinistiske og høyst egennyttige tenkningen som ble utmeislet som en helt sentral del av kolonialismens mentale infrastruktur. I essayet benekter jeg selvsagt ikke at også samene ble utsatt for denne tankegangen, naturligvis ikke.

Dypt, dypt uredelig

Med utgangspunkt i hans debattinnlegg har jeg små håp om at Drangeid vil skjønne slike nyanser, og det som mangler er antagelig ikke evner, men vilje. Derimot er viljen til å score billige poeng upåklagelig. Han framstiller det også som om jeg har reist verden rundt, og gjentatt til dels farlige og svært krevende reiser/ekspedisjoner, for å skrive en reiseskildring der jeg ruser meg med de «primitive».

Uansett hvordan man leser boken, og det er lov å være så kritisk man bare vil, er dette dypt, dypt uredelig. Et sted i Sierra Madre tar jeg peyote, den hallusinogene kaktusen, sammen med wixárikaer – akkurat slik Lumholtz gjorde. De har bygget en hel metafysikk rundt denne kaktusen. Det ga meg innsikter, av ulik art, og jeg kommer aldri til å be om unnskyldning for det.

Drangeid hevder at jeg i liten grad er interessert i urfolkenes framtid. Vel, «Lumholtz’ gjenferd» er i hovedsak en historisk orientert bok, en historisk-vitenskapelig biografi. Men tross alt: Mine reiser i hans fotspor blir foretatt for å bringe disse folkene ut av fortiden og inn i nåtiden. Og til dels inn i framtiden, for eksempel over mange sider langt essay da jeg kommer ut av regnskogen i hjertet av Borneo, til den første landsbyen.

For å oppsummere: Drangeid har ingenting å bygge sin «tese» på i noe jeg faktisk har skrevet. Men det er et vell av steder der jeg sier nøyaktig det motsatte. Og det så ettertrykkelig at en litteraturviter under normale omstendigheter ikke skulle kunne greie å gå glipp av det.