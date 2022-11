Fordom fra fordums tid: En respons til Aud Berggraf Sæbø

DEBATT: Estetiske fag har ikke monopol på «dialogbaserte, utforskende og kreative læringsformer». De brukes innen flere fag i lærerutdanningen ved UiS.

Ikke bare i undervisningen ved UiS, men også i praksisperiodene, får lærerstudentene god innføring i kreative undervisningsmetoder.

Anders Otterbech Jølbo Myrset Førsteamanuensis, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Aud Berggraf Sæbø tar på seg hatten som forsker og professor emerita i Aftenbladet og skriver i et debattinnlegg at manglende kompetanse i «dialogbaserte, utforskende og kreative læringsformer» hos forelesere ved lærerutdanningen kan løses dersom studentene velger «å inkludere et estetisk fag i lærerutdannelsen».

Med andre ord kan dette tolkes på følgende måte: Estetiske fag er de eneste som fokuserer på dialog, utforskning og kreativitet i lærerutdanningen. Dette er en grov forenkling, langt fra virkeligheten, og en uttalelse som får meg til å tenke på Liv Signe Navarsetes klassiker, «du veit ikkje ka du snakka om».

Hva vi gjør

Generaliseringen Sæbø kommer med viser at det må være fryktelig lenge siden hun var innom lærerutdanningen og – om noensinne – undervisningen i ulike faggrupper. Vi kan derfor ta et lite dykk inn i hva vi faktisk gjør på lærerutdanningen. Jeg jobber selv med engelskfaget, så jeg tar utgangspunkt i det, vel vitende om at flere andre faggrupper har liknende tilnærminger til undervisning. Det er nemlig mange her på Ullandhaug som brenner for skolen og som jevnlig bruker «dialogbaserte, utforskende og kreative læringsformer» i sin undervisning, også utenfor estetiske fag.

«Dialogbaserte, utforskende, og kreative læringsformer», som Sæbø nevner, oppstår ikke i et vakuum, men med utgangspunkt i lærerens faglige, fagdidaktiske og lokale kunnskap. Disse tre formene for kunnskap står sentralt når studentene kommer til oss. Et eksempel på dette kan vi ta fra engelsk uttale. Hos oss introduseres studentene til de ulike lydene i det engelske språket (faglig kunnskap), hvilke lyder som kan være særlig vanskelig for norske elever (lokal kunnskap), og deretter får studenten selv prøve ulike aktiviteter de kan bruke på barne- og ungdomstrinnet for å hjelpe elever med disse lydene (fagdidaktisk kunnskap). Her får de prøve seg i rollen som lærere og elever, og får deretter sammen reflektere rundt hvordan disse aktivitetene kan brukes og tilpasses til fremtidige elever. Kunnskapen og erfaringene videreføres i engelsk fagdidaktikk, der uttale knyttes opp mot muntlige ferdigheter, en av de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Her får studentene lære om hvordan man kan jobbe systematisk med å utvikle elevers muntlige ferdigheter og de får prøve ulike aktiviteter de kan bruke i praksis. Dette innebærer også metoder fra drama – altså estetiske fag – som rollespill og leseteater.

Denne tilnærmingen er gjennomgående i alle temaer som dukker opp i våre fag på engelsk. I kjernen av dette er et mål om å forberede studentene våre slik at de er faglig trygge, og at de våger å være kreative i klasserommet når de kommer ut i arbeidslivet. Etter at studentene har vært hos oss, har de erfart og reflektert om for eksempel bruk av drama og litteratur, og kritisk refleksjon om tekst og bilder – alt med utgangspunkt i læreplanen. Lurer du for eksempel på hvordan elever kan bruke en fluesmekker for å lære engelsk grammatikk? Ta turen innom oss (men vær forberedt på at du må opp fra stolen)!

Jevnt og trutt

Sæbø etterlyser dialogbaserte læringsformer i lærerutdanningen, men dette er ikke et nytt fenomen eller uttrykk, ei heller unikt for estetiske fag. Med tanke på at slike former har vært sentrale blant annet i diskusjonen om engelsk språkinnlæring de siste femti årene, der en endring mot kommunikativ kompetanse har vært i sentrum, så vitner det om at Sæbø ikke ser utover sitt eget fag.

Så kan jeg samtidig selvfølgelig nevne at endringer tar tid – jeg husker selv de uendelig mange gloseprøvene jeg hadde da jeg selv hadde engelsk som elev. Den gode nyheten er at lærerne jeg møter, for eksempel på praksisbesøk, er enormt engasjerte og kreative i sin undervisning. Dette betyr at studentene også får gode rollemodeller i praksis, som også er en viktig læringsarena for våre studenter. Vårt mål er at alle perspektivene og erfaringene, og all den kunnskapen studentene får i løpet av sine fem år med oss, er noe de kan ta med seg på veien videre. I vårt tilfelle håper vi at vi, i den lille tiden vi har med studentene våre, ruster dem til å bli de flinkeste (engelsk)lærerne vi har, med all kunnskapen og alle ferdighetene de har utviklet på veien.

Ikke noe eget monopol

Dette er på ingen måte et forsøk på å si at vi ikke kan forbedre lærerutdanningen vår. Er vi perfekte? På ingen måte. Har vi mer å lære? Hele tiden, og ofte i dialog med studenter og kolleger. Kan vi bli bedre på å undervise? Så absolutt! Forsøker vi å stadig utvikle undervisningen vår? Hvert eneste semester.

Jeg er ikke uenig i at estetiske fag kan være et valg som gir studentene verktøy for «dialogbaserte, utforskende og kreative læringsformer», men estetiske fag har på ingen som helst måte monopol på den verktøykassen, slik det fremstilles av Sæbø. Så lenge jeg og de dyktige kollegaene mine får fortsette å undervise fremtidige lærere på Ullandhaug, kan jeg garantere at vi kommer til å fortsette med å bruke den tiden vi har til rådighet til å utfordre det kjente og utforske det ukjente sammen med studentene våre. På denne måten ønsker vi å utdanne flinke lærere som vil engasjere og inspirere fremtidens elever, gjennom «dialogbaserte, utforskende og kreative undervisningsformer». Kanskje vil de en dag også bli praksislærere som kan engasjere og inspirere fremtidens lærere. Hvem vet? Det håper iallfall jeg.

Jeg vil avslutningsvis takke studentene som kommer til oss og stadig bringer inn nye perspektiver til undervisningen vår, og praksislærerne for den fantastiske jobben de gjør for studentene våre når de kommer ut i praksis. Utdanning er utrolig gøy, og jeg er takknemlig for at jeg hver dag får være involvert i en så viktig og spennende del av samfunnet.