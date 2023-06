Offentlig sløsing og høyt skattetrykk svekker skattemoralen

DEBATT: Vi er mange som over lang tid har registrert at offentlige organer på ulike nivå driver med utstrakt sløsing av fellesskapets midler (våre skattepenger).

– Skattemoralen svekkes av myndighetenes grenseløse iver etter å øke skatte- og avgiftstrykket. Det gjelder både for næringsliv og privatpersoner, skriver

Dette skjer på to hovedområder:

Ineffektiv forvaltning og en stadig voksende offentlig sektor som lider av langt framskreden «byråkratitis».

Hodeløse politiske vedtak der dogmatiske standpunkt skygger for realiteter og økonomiske konsekvenser.

Fra «sløseriombudsmannen» og andre kilder har vi fått bekreftet at det offentlige sløseriet er av formidabel størrelse.

Den offentlige sløsingen svekker folks vilje til å betale skatt. Denne sammenhengen er egentlig lett å forstå. Dessverre, er det lite som tyder på at toppnivået av våre politikere og byråkrater har fått med seg dette.

Skattemoralen svekkes også av myndighetenes grenseløse iver etter å øke skatte- og avgiftstrykket. Det gjelder både for næringsliv og privatpersoner.

Fra politisk hold oppfordres privatpersoner til å kjøpe aksjer samtidig som det trues med å gjøre privat bolig til et skatteobjekt. Det finnes imidlertid en god forklaring på at nordmenn skygger unna aksjemarkedet. Ferske tall fra «Aksje Norge» viser at nordmenns private sparing på Oslo Børs kun utgjør 4,39 prosent av børsverdien. Dette er langt under det nivået en finner i sammenlignbare land. Utlendingene derimot, eier 41,23 prosent av børsverdien.

Forklaringen er enkel: Norske privatpersoner blir skattemessig flådd på børsen med en skatteprosent på 37,8 prosent. Det gjelder både for aksjeutbytte og salgsgevinst. Utenlandske aksjeeiere slipper derimot lettere unna den norske statens grådighet. Nylig er det kjent at også utenlandske investorer reduserer sine posisjoner på Oslo Børs.

Dagens regjering og dens røde medspillere undervurderer åpenbart folks evne til å tenke selvstendig, kritisk og fornuftig. Samtidig undergraver dagens politiske regime den generelle skattemoralen. Dette vil utvilsomt føre til vekst i den svarte økonomien. Dessuten vil det harde skattetrykket føre til kreative skattemotiverte økonomiske disposisjoner både hos privatpersoner og i næringslivet.