Tvang kan også være omsorg

DEBATT: Ett ekspertutvalg sammensatt av regjeringen har frist 15.06 d.å. til å levere sin innstilling om evaluering av manglende samtykkekompetanse som vilkår ved bruk av tvang i psykisk helsevern.

«Samtykkekompetansekriteriet av 2017 har gjort at mange går glipp av nødvendig helsehjelp og omsorg, der mange er sykere ved innleggelser nå enn før, fordi hjelpen settes inn for sent», skriver Gudrun Wiik Larsen.

Gudrun Wiik Larsen Sandnes, pårørende

I lys av det ønsker jeg å formidle noen av mine erfaringer med tvang. Etter å ha ytret meg om tvang i diverse fora, har jeg notert stor motstand mot tvang. Organisasjoner, enkeltpersoner, personers negative erfaringer, – personer i sterk opposisjon til psykiatri, tvang og antipsykotika har i for stor grad fått prege debatten og utviklingen innenfor psykisk helsevern. I det ordskiftet har ofte mine erfaringer ved bruk av tvang og antipsykotika, blitt ugyldiggjort. Det handler ikke om å være for eller imot tvang, men muligheten å gi alvorlig psykisk syke nødvendig helsehjelp til rett tid, forutsatt forholdsmessighet mellom tvang og helsegevinst.

Det å unnlate tvang og tvangsmedisinering kan innebære å frata alvorlig psykisk syke, nødvendig helsehjelp.

Manglende sykdomsinnsikt

Hos noen er manglende sykdomsinnsikt en del av symptombildet som ofte er grunnen til at de fraber seg hjelp, frivillig. I slike tilfeller går det mange runder før helsetjenesten kan gjøre vedtak om tvungen medisinering. Det på tross av at tidligere erfaringer har vist at medisinering har gitt effekt. Samme prosedyre blir fulgt ved hver innleggelse. Det gjør at tiden til medisinering igangsettes dras ut og medfører store og unødvendige lidelser.

Flesteparten av psykosepasientene er ikke farlige, heller lider mange stor overlast og omsorgssvikt.

Etter lovendringen i 2017 om samtykkekriteriet, har det gått fra vondt til verre for de sykeste.

Hvorvidt personen vurderes som samtykkekompetent, avgjør om hjelpen tilbys frivillig eller tvungen. Kort fortalt handler samtykkekompetanse om personen har sykdomsinnsikt, for eksempel om personen forstår at den trenger hjelp og hvorfor den trenger hjelp.

Det skjer at alvorlig psykisk syke med manglende sykdomsinnsikt blir vurdert samtykkekompetente, fordi de snakker behandlende instans etter munnen, ofte tar de da heller ikke mot hjelp, frivillig.

Når medisinene begynner å virke, gjenvinnes tilsynelatende samtykkekompetansen og personen blir satt over på frivillighet. Mange slutter da å ta medisiner, blir sykere etterfulgt av nye tvungne innleggelser og de merbelastninger som følger. Ofte ser ikke den syke sammenhengen mellom medisinbruk og tilfriskning. Slik kan det gå år før behandlende instanser skjønner at personen ikke har gjenvunnet samtykkekompetansen.

Som pårørende har jeg erfart at innleggelser og tvangsbruk blir redusert etter at person med mange innleggelser bak seg, ble satt på tvungen medisinering.

Store krenkelser

Hver tvangsinnleggelse har medført store krenkelser for vedkommende, langt mindre krenkende for vedkommende å møte opp hver 14 dag å få medisiner tvungent. For å kunne vurdere samtykkekompetanse bedre, er det nyttig å følge den lovpålagte tjenesten om innhenting av tilleggsinformasjon fra nærmeste pårørende.

Flere steder i helsetjenesten og av ulike grunner blir enda ikke den lovpålagte tjenesten om innhenting av informasjon fra nærmeste pårørende, tatt hensyn til.

Samtykkekompetansekriteriet av 2017 har gjort at mange går glipp av nødvendig helsehjelp og omsorg, der mange er sykere ved innleggelser nå enn før, fordi hjelpen settes inn for sent. Utviklingen innenfor psykisk helsevern ser ikke lovende ut, døgnplasser legges ned, stort press på eksisterende avdelinger, og pasienter skrives ut før de er godt nok behandlet. Bedre tilrettelegging og omsorg, større vektlegging i relasjonsbygging og miljøterapi over tid, er gode argumenter for et bedre psykisk helsevern.

Alt dette er nødvendig, men utelukker likevel ikke at noen må hjelpes ved tvang, samt stå på medisiner over tid.

Det ropes høyt om manglene innenfor psykisk helsevern, der stadig færre ytrer at noe av årsaken til at hjelpen settes inn for sent, deriblant skyldes begrensninger i adgangen til å gi tvungen hjelp.

Kan skade andre

Flere personer går rundt i samfunnet med ubehandlete psykoser, der noen dessverre begår alvorlige lovbrudd som drap og skade på andre. Det betyr nødvendigvis ikke at flere er blitt farligere enn før, men at hjelpen settes inn for sent. Dette har ført til styrking av samfunnsvernet med utvidelse av sikkerhetsposter, som sannsynligvis går på bekostning av de mest skadelidende og ikke farlige psykisk syke.

Flesteparten av psykosepasientene er ikke farlige, heller lider mange stor overlast og omsorgssvikt. Menneskerettigheter og selvbestemmelse har fått så stor plass innenfor psykisk helsevern, at en del alvorlig psykisk syke som ikke kan ta hånd om seg selv blir skadelidende.

Har vi blitt et velferdssamfunn som tillater de mest sårbare å gå til grunne, dog uten at de vet om det selv.