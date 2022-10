Er det lurt å pakke ned BankID og ID-porten?

DEBATT: Regjeringen bør tenke seg nøye om før en eventuelt skrinlegger BankID og ID-porten for å lage nye løsninger. Er det lurt å kaste 18 år og 5 milliarder kroner ut av vinduet?

Regjeringen skal ta et strategisk valg i den varslede handlingsplanen for eID: De kan enten bygge videre på de eksisterende markedsløsningene, eller de kan lage noe selv fra bunnen av, men det vil bli komplisert og dyrt.

Øyvind Westby Brekke Daglig leder i BankID BankAxept AS

BankID og ID-porten har gjort Norge til et av de mest digitaliserte landene i verden. Den norske digitaliseringssuksessen er et resultat av 18 år med hardt arbeid, og kostnader på mer enn 5 milliarder kroner. På toppen av dette har offentlig sektor gjennom en årrekke brukt store summer på å øke antall brukere og digitalisere offentlige tjenester. Arbeidet, risikoen og investeringene har vært verdt det.

Regjeringen er nå nødt til å ta et strategisk valg i den varslede handlingsplanen for eID: De kan enten bygge videre på de eksisterende markedsløsningene, eller de kan lage noe selv fra bunnen av. Det handler i tilfelle om store og risikofylte offentlige IT-prosjekter.

Erfaringen med markedsbasert eID i Norge er at vi har skapt noe helt unikt på verdensbasis. Flere land der det offentlige har vært ansvarlig for utviklingen sliter med få brukere og en løsning som bare kan brukes i offentlig sektor. Den norske suksessen har gitt betydelig samfunnsøkonomisk gevinst og et stort antall brukere. Jeg tror at både finansminister Vedum og næringsminister Vestre ser hvor viktig dette er for norsk konkurransekraft og produktivitet. Ja, det finnes utfordringer når det gjelder digitalt utenforskap, men disse utfordringene kan markedsaktørene løse sammen med offentlig sektor.

Nå står det digitale Norge ved et veiskille. Jeg håper at regjeringen tar en avgjørelse basert på fakta, kostnader og risikobilde. Det vil være den beste og billigste løsningen for vår digitale fremtid.