Løft sammen på Kannik­høyden, flytt Kunstmuseet dit!

KRONIKK: Kan Stavanger kunst­museum flyttes til Kannik?

Med Stavanger kunst­museum i fylkes­administrasjonens hus vil Museum Stavanger sam­lokaliseres og styrkes.

Inger M.L. Gudmundson Kunsthistoriker

Stavanger kunstmuseum har renoveringsbehov, proppfulle magasiner og svært begrenset visningsplass. At Kunstmuseet nå ser på flytting heller enn videreutvikling i Mosvannsparken, gir meg lyst til å komme med et nytt forslag: Stavanger kunstmuseum flytter inn i fylkeskommunens lokaler i Gamle Stavanger sykehus.

Jeg støtter Stavanger Arkitektforening i å trekke i nødbremsen. Nå trengs en ny helhetsvurdering av hele Kannikhøyden. Rogaland Teater, Stavanger museum og Arkeologisk museum har for lenge siden meldt om behov for større plass og fortjener fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav.

Samlet, men spredt

Museene er historiefortellere. Uansett fagfelt forenes de i en internasjonal enighet om hva et museum er. I 2022 vedtok 126 medlemsland i ICOM, som ligger under FN, en ny museumsdefinisjon: Et museum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon som på samfunnets vegne forsker, samler, konserverer, tolker og utstiller materiell og ikke-materiell kulturarv. Målet er å gi alle mennesker kunnskap, glede og rom for refleksjon.

Stavanger kunstmuseum og Stavanger museum er allerede konsolidert [i Museum Stavanger, MUST], organisert i fagavdelinger og tverrfaglige nettverk. Stavanger museum konsentrerer seg mest om nyere tid, Arkeologisk museum forsker på de lange linjene i historien. Likevel benyttes felles konserveringstjenester, for eksempel malerikonservatorer ved Arkeologisk museum.

Hvis kunstverk og gjenstander samles på ett område og de utvikles et enda tettere tverrfaglig miljø, er jeg sikker på at publikum vil få rikere opplevelser. Forskning skal ligge til grunn for virksomheten. Mange av de mest innovative forskningsprosjektene på det internasjonale kunstfeltet, skjer etter min mening i samarbeid med andre fagfelt.

Ta Lars Hertervigs kunstnerskap som eksempel når det gjelder formidling. Kunstmuseet har landets største Hertervig-samling, men stiller bare ut oljemalerier. De lysømfintlige papirarbeidene kan gjøres tilgjengelige i et fremtidig visningsmiljø som tar hensyn til bevaring. Som publikummer vil du kanskje lære mer om byen Hertervig bodde i, om kvekerbakgrunnen, om verkstedet i Nygaten der han jobbet, om utryddet urskog, om hvorfor lyset oppleves annerledes langs vår kyst, om hvordan og hvorfor Hertervig laget sitt eget papir. Kunsten kan settes i en større sammenheng om den formidles i et mer tverrfaglig miljø.

Likevel vil jeg ikke anbefale å skille ut kunstmuseets 1800-tallssamling og lage et eget kunstmuseum for samtidskunst. At samtidskunsten får gå i dialog med fortidens kunst, er vel så viktig som det tverrfaglige. Samtidskunsten bør få skinne utover fra byens høyde.

I profesjonelle rammer, med god plass til kunst og gjenstander og til publikumsfasiliteter, kan vi utvikle Kannikhøyden til et identitetsbyggende sted for kunnskap og opplevelser. Vi kan formidle arkitekturhistorie og ta vare på de fire byggene arkitekt H.S. Eckhoff tegnet på slutten av 1800-tallet. Vi kan også tilbakeføre deler av parkanlegget som gartner P.H. Poulsson anla på begge sider av Muségata.

Byggene og parkanleggene bærer på spennende historier: Her har skuespillere stått på scenen i halvannet århundre, Stavangers filmmiljø har røtter fra barneteateret, turnsporten vokste frem i huset ved siden av, i Stavanger museums lokaler holdt også Kunstforeningen til fra 1893 til 1915. Kitty Kielland og Frida Hansen kom hjem fra internasjonale utstillinger og viste frem kunsten sin for det lokale publikummet. På sykehuset fødtes nye innbyggere, folk ble friske, men liv gikk også tapt. Historier herfra kan fortelles med Stavanger museums unike medisinsk-historiske samling. Den grønne lungen utvikles til en helhet med Barnemuseets kreative aktiviteter og Kunstmuseets utendørsskulpturer. Hele høyden bør tas i bruk til nyskapende formidling og rekreasjon for alle aldersgrupper.

Underlig løsning

Fylkesordfører Marianne Chesak og ordfører Kari Nessa Nordtun uttalte til RA i desember 2018 at fylkesadministrasjonen godt kan flytte til et annet sted. I høringsutkastene til «Akropolisvisjonen», sier fylket at de har en dobbeltrolle. Som deleier i Rogaland Teater og Museum Stavanger støtter de visjonen, men som nabo vil de renovere kontorlokalene i Eckhoffs siste bygg og oppføre tre nybygg i samme stil. Fylkets hovedmål er kulturminnevern av eksteriøret i møte med ønske om å samle alle sine 650 ansatte i moderne kontorlandskap.

For meg virker det underlig at Teateret og Museet presses inn på den ene siden av Muségata, mens fylket planlegger vern og nybygg på egen tomt. Jeg håper politikerne vil revurdere planene. Mitt forslag er at fylkets påbegynte verneplaner videreutvikles, men at innholdet fylles med vår felles historie og at dørene åpnes for hele regionens befolkning og alle våre besøkende.