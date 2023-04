Utroskap for retten

Hvilke tidligere saker ligner på Trump-tiltalen? Og hva kan vi lære av dem?

«Det finnes langt alvorligere ting Trump er under etterforskning for,» skriver Audhild Skoglund.

Audhild Skoglund

Tirsdag rett før påske ble Donald Trump tiltalt på 34 punkter for betalingen av hysjpenger til en kvinne han hadde et seksuelt forhold til, Stormy Daniels. Det er første gang i historien en amerikansk president eller ekspresident har blitt tiltalt for en forbrytelse.

Allikevel finnes det tilfeller i amerikansk historie som ligner, og som kan gi oss en viss pekepinn om hvordan rettsprosessen kan komme til å utvikle seg. Men først – den aktuelle saken mot Trump.

Stormy Daniels’ hysjpenger

Stormy Daniels, hvis virkelige navn er Stephanie Clifford, hevder å ha hatt et kortvarig seksuelt forhold til Donald Trump i 2006. Under presidentvalgkampen i 2016 betalte Trumps personlige advokat, Michael Cohen, henne en engangssum på 130 000 amerikanske dollar, rundt 1,4 millioner norske kroner. Dette har blitt omtalt som hysjpenger, som skulle hindre Clifford i å snakke om forholdet, som skjedde mens Trump var gift med sin nåværende kone, Melania.

Pengene ble betalt tilbake til Cohen gjennom en rekke utbetalinger for «juridisk assistanse» av Donald Trump, mens han satt som president i 2017.

Jus-utgifter

Og det er her rettsvesenet kommer inn. Ifølge Trump og hans folk var utbetalingene til Cohen for generell juridisk assistanse, ikke for å tilbakebetale hysjpenger.

Trump er tiltalt for å bokføre hysjpengebetalingen som juridiske utgifter, og for å forsøke å skjule utbetalingen, som aktoratet hevder var et valgkampbidrag. Målet var å hindre at negative opplysninger nådde stemmegiverne under valget i 2016.

Trumps advokat, Michael Cohen, har allerede avtjent en fengselsstraff for sin rolle i hysjpengeutbetalingen.

Clintons Lewinsky-problemer

Tilbake til de sakene som ligner: Daværende president Bill Clinton ble i 1998 stilt for riksrett for å ha hindret en etterforskning og løyet under ed om forholdet til Monica Lewinsky. Han skal også ha oppfordret henne til å lyve i en annen sak.

Sakene ligner fordi Clinton også forsøkte å hindre et seksuelt forhold fra å bli offentlig kjent, og fordi det var tildekkingen av fakta som var juridisk problematisk, ikke forholdet i seg selv. Clinton ble tiltalt for å ha begått mened og for å ha hindret en etterforskning. Han ble imidlertid frikjent, da et flertall bestående av medlemmer fra begge partier stemte mot tiltalepunktene i Senatet.

Flere elskerinner

Enda likere Trump-saken er en sak fra 2012. Den gang sto den demokratiske senatoren John Edwards tiltalt for brudd på valgkamploven. I Edwards’ tilfelle var det to valgkampdonorer som betalte nær én million dollar i hysjpenger til Edwards’ elskerinne, Rielle Hunter, under nominasjonsprosessen for presidentvalgkampen i 2008.

Edwards skjulte forholdet både for offentligheten og for kona, som var kreftsyk. Han hadde ellers markert seg som en politiker som var opptatt av familieverdier, og det ville neppe tatt seg ut om han ble avslørt i utroskap. Det kom til og med et barn ut av forholdet.

Edwards ble tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering. Selv hevdet han at han hadde utvist slett moral, men ikke begått noen forbrytelse.

Suspekte vitner

I Edwards’ tilfelle kunne ingen av de to donorene vitne om hva den egentlige motivasjonen for utbetalingene deres til Hunter var. Den ene var på det tidspunktet død, og den andre var 101 år og ute av stand til å stille i retten.

Kjernen i saken – om Edwards hadde visst om utbetalingene, og om han hadde hatt et motiv om å bryte loven – kunne dermed ikke bevises. Tiltalemaktens stjernevitne var også av et noe lugubert slag. En mann som tidligere hadde løyet. Dette ga ham lav troverdighet. Edwards ble frikjent.

Edwards-forsvaret

Rimelig nok har Trumps advokater grepet fatt i denne saken for å ha en modell for hvordan Trump kan frikjennes.

Aktoratet har Michael Cohen som et av stjernevitnene sine, og det kan absolutt reises spørsmål ved hans troverdighet. Han er jo i tillegg en dømt forbryter.

Samtidig er det i forbindelse med de samme handlingene Trump er tiltalt for, som også Cohen er dømt.

Utroskap på tiltalebenken?

På overflaten kan det synes som om amerikansk rett forfølger utroskap begått av politikere, og sakene kan virke mer moralsk enn juridisk motivert. Det er imidlertid ikke utroskapen som sådan som forfølges, og heller ikke hysjpengeutbetalingene. Det er forsøkene på dekkaksjoner som tiltales.

Allikevel ligger det en undertone om at utroskap kan velte en politikerkarriere. Ellers ville det jo ikke vært nødvendig å dekke utroskapen til med ulovlige handlinger.

Ikke aktuelt i Norge

I Norge ville neppe en utroskapsskandale blitt en stor sak. Vi har verken en kultur om at slikt angår offentligheten eller om at ektepartnere og barn stiller opp sammen med en politiker som en del av den politiske pakken.

Foreløpig er det mange som mener saken er en lettvekter. Ikke fordi det ikke finnes gode beviser, men fordi det finnes langt alvorligere ting Trump er under etterforskning for. Tross alt har ikke Trumps velgere noen forventning om at han har en plettfri vandel.