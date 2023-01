Hvorfor bryr så få seg om sekssekundersregelen?

Sekssekundersregelen er blitt en Torneroseregel, skriver innsenderen.

Frode Kleppe Stavanger

DEBATT: Sekssekundersreglen lyder ifølge Norges Fotballforbunds (NFF) slik:

Et indirekte frispark tildeles motstander hvis målvakten, innenfor eget straffefelt, begår følgende forseelse: har kontroll på ballen med hånd/arm og bruker mer enn seks sekunder før målvakt frigjør ballen for spill.

Denne regelen er lik i hele verden, men hvorfor blir denne mer eller mindre oversett av de fleste dommere? At denne regelen ikke praktiseres fører til stor irritasjon, både hos motspillere og publikum, til og med medspillere, reagerer enkelte ganger. I VM omgikk de regelen ved å legge til både 10 og 12 minutter, men blir fotballen mer attraktiv for det?

Noen dommere sier det er nok å passe på, om ikke dette også skal bli et tema. Tror det hadde blitt lite å passe på, for etter en eller to avblåsninger ville keeperne skynde seg for å få ballen i spill. Tro meg, for jeg praktiserer regelen.

Noen mener regelen ikke blir praktisert fordi dommerne er feige, det er kanskje å dra det litt langt, men det kan ligge noe i hvilken konsekvens et indirekte frispark kan få inne i 16-meteren. Det kan bli mål. OK, om dette er problemet, lag et merke 25 meter fra mål, og la det indirekte frisparket gå derfra.