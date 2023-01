Hvem har bestemt at fritidsbåter er utrivelig?

DEBATT; De fleste er enige i at når viktige samfunnsinteresser står på spill, må mindre særinteresser vike. Men skal 175 av de beste og tryggeste båtplassene i kommunen vike, og andre båteiere måtte betale ekstra for at folk skal få noen få hundre meter ekstra sjølinje å se på?

Det er lett å ofre andres interesser når det ikke berører en selv, skriver Helge Skåden om Aftenbladets leder om båtplasser må ofres når det bygges ut langs Hillevågsvatnet.

Helge Skåden Styreleder i Stavanger Motorbåtforening,

Hvordan klarer folk på Stokka, Tjensvoll eller Godeset seg uten å se sjø i det hele tatt?

Det er vanlig når ulike interesser står mot hverandre å gjøre en kost/nytte analyse. Hva er ulempene og hva er fordelene med de ulike alternativene? I saken om båtplassene på jernbanesiden i Hillevågsvannet blir kostnadene for kommunen svært store dersom disse skal erstattes et annet sted. Båtforeningen taper langt over en million kroner hvert år, som må belastes de resterende medlemmene. Båteiere går glipp av noen av de luneste og lettest tilgjengelige båtplassene i distriktet. De av oss som faktisk liker å gå tur å se på båter, må gå en annen plass hvor det ofte er stengt med porter og høye gjerder.

Den andre siden av likningen er at de som ikke bryr seg om båter får noen hundre meter ekstra med åpent vann, som det ellers er kilometervis av i umiddelbar nærhet.

Aftenbladet har prisverdig nok tatt opp saken, og har stor forståelse for båtfolkets behov. Likevel mener de altså i lørdagens leder, at båtplassene langs Paradis- utbyggingen må bort, for «at de som skal bo, jobbe og gå der, skal få nærhet til vannet. Og for at det skal bli et trivelig sted å bo, jobbe og bevege seg ved».

En særdeles subjektiv vurdering av hva som er trivelig og viktig for folk. Uten noen mål på hvor stort problem båtene faktisk utgjør, eller hvor mange som egentlig bryr seg. Det er lett å ofre andres interesser når det ikke berører en selv.

Arkitekter og byplanleggere ville i sin tid rasere gamle Stavanger til fordel for tidsriktige betongblokker. Kanskje ikke helt sammenlignbart, men det forteller at arkitekter og planleggere ikke alltid vet best.