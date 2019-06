Samfunnsøkonomiske kostnader ved bilkjøring er lite inkludert i debatten om bompenger. Bompenger og rushtidsavgift på belastede veistrekninger gir samfunnsøkonomiske gevinster i form av lokale miljøgevinster og reisetidsbesparelser. Dette er elementer som også bør inkluderes i debatten.

Negative eksterne virkninger, innen samfunnsøkonomien kalt eksternaliteter, forekommer når en persons handling har ulemper eller kostnader for andre personer eller samfunnet, uten at vedkommende må betale for det. Det finnes en rekke negative eksternaliteter ved bilkjøring, slik som veislitasje, miljøforurensing og trengsel. Dersom disse negative eksternalitetene ikke er avgiftsbelagt, vil de ikke tas hensyn til av den enkelte bilist i beslutningen om å kjøre eller ikke.

Formålet

Bompenger og rushtidsavgift er markedskorrigerende skatter og har som formål å øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Bompenger og rushtidsavgift minimerer dermed de eksterne kostnadene som påføres samfunnet.

Formålet med bompenger er å begrense trafikken og problemer som oppstår med bilkjøring lokalt, blant annet den lokale luftforurensingen. Ved å pålegge bilister å betale bompenger blir de stilt overfor de eksterne kostnadene de påfører lokalsamfunnet. En rushtidsavgift tvinger bilistene til å betale for at de kjører på en vei når etterspørselen etter veien er stor. Dersom avgiften er så stor at den overstiger flere bilisters betalingsvilje, oppnår man en jevnere fordeling av trafikken og bedre fremkommelighet, og dermed reduseres de samfunnsøkonomiske kostnadene.

På denne måten vil alle være med å bidra; de med lav betalingsvilje slutter å kjøre, mens de med høyere betalingsvilje bidrar i form av inntekter til staten.

Tydelige data

Vi har i forbindelse med bacheloroppgaven ved Høgskulen på Vestlandet analysert trafikkdata fra Statens vegvesen. Analysen bygger på et tidsperspektiv på fire måneder; én måned før og tre måneder etter innføringen av Bymiljøpakken Nord-Jæren.

Vi fant at bompengene og rushtidsavgiften har fungert etter sin hensikt. Analysen viser en volumnedgang for samtlige tidspunkt, men med en vesentlig større reduksjon i rushtidsperiodene. For oktober og november har den totale volumnedgangen vært på over 13 prosent, mens den har vært på hele 20 prosent i periodene for rushtid.

Videre har rushtidsavgiften vist god virkning ved at trafikken ble jevnere fordelt rundt toppene. Flere har valgt å kjøre i timen før og etter rushtid for å unngå avgiften.

Innføringen av bompenger og rushtidsavgift har dermed virket etter sin hensikt da det har ført til en nedgang i trafikkvolum samt endret trafikkmønster. På bakgrunn av dette er det grunn til å tro at endringene har ført til lokale miljøgevinster og reisetidsbesparelser, dvs. samfunnsøkonomisk gevinst.