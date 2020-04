Uhyggelig tilslørende journalistikk

AFTENBLADET: Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har lest en så naiv og overfladisk lederartikkel som den som sto på trykk i Stavanger Aftenblad torsdag 23. april.

Debattinnlegg

Bjørn Leiv Gulbrandsen Stavanger

Lederartikkelen er uten kritisk analyse av vurderingene til to NUPI-forskere som avisen refererer til. Konklusjonene har blitt svelget rått.

«Maktkamp om naturressurser kan dempes ved økt bruk av fornybar energi.» Dette er hovedbudskapet i lederartikkelen, og bakgrunnen er kollapsen i oljemarkedet. Honnørord som fornybar energi kobles sammen med maktfordeling, demokrati, fred og samarbeid, og avisen er rørende i sin ensidige tro på at vi kan se optimistisk på framtida.

Også jeg ønsker å se optimistisk på framtida. Men ikke ved å tilsløre konflikter eller lukke øynene for nasjonale og internasjonale overgrep.

Naturødeleggelsen

Har Aftenbladet hørt om de blodige konfliktene som er knyttet til kontroll over utvinningen av mineraler som benyttes i avansert batteriteknologi?

Har Aftenbladet fått med seg den enorme ødeleggelsen av natur og naturmangfold som blir resultatet av vedtatte og planlagte vindkraftverk i Norge?

Naturen er en felles ressurs til opplevelser og rekreasjon. Vi tar den som en så selvsagt del av våre nasjonale verdier at vi er i ferd med å bli tatt fullstendig på senga av den mektige vindkraftlobbyen. Med grønne sertifikater og myndighetenes godkjenning går de i gang med en irreversibel ødeleggelse av naturen, fører energien og pengene ut av landet og investerer i skatteparadis. Lokalbefolkningen og deres folkevalgte overkjøres. Dette ligner mer på plyndring enn maktfordeling og demokrati.

Forskere ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, har gjort radarmålinger på Guleslettene, et av de mange stedene på Vestlandet der det er gitt konsesjon for vindkraftverk. Bare på én eneste dag våren 2019 passerte nesten 350.000 større fugler og titusenvis av mindre flokker småfugler i turbinhøyde gjennom området. Vi kan vente en massakre av trekkfugler etter hvert som vindkraftverkene står ferdig. Dette er dokumentasjon som NVE og Olje- og energidepartementet ser ut til å ignorere.

Flere klimaforkjempere har hevdet at vi må ofre noe av naturen for å redde kloden. NINA har i en rapport konkludert med at det viktigste klimatiltaket som kan gjennomføres i Norge, er å la norsk natur være mest mulig i fred. Denne rapporten er gjengitt både i Aftenposten, Teknisk ukeblad og nrk.no. Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund mener at denne nye kunnskapen må inn i den kommende stortingsmeldingen om vindkraft på land.

Følge med i timen

Jeg forventer at Aftenbladet setter et kritisk søkelys på humbugen som skjuler seg bak deler av fornybarsatsingen. Den er verken fornybar eller fornyende, men er lett gjenkjennelig som god, gammeldags imperialisme. Og som før, imperialisme kan tilsløres, eller man kan få konfliktene opp i dagen for å bekjempe truslene. Morgenbladets 8 siders reportasje 24. april er et eksempel til etterfølgelse, dersom Aftenbladet ønsker å følge med i timen.