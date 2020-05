Neste runde om Vardafjell

DEBATT: Mandag 11. mai startet første runde i rettssaken der Motvind Norge har saksøkt myndighetene og utbyggeren av Vardafjell vindkraftverk. Det er en rettssak som aldri skulle funnet sted.

I september 2019 inviterte folkeaksjonen Motvind Sandnes-politikere til informasjon om vindkraft-utbyggingen på Vardafjell. Også de er enstemmig imot prosjektet. Fra venstre: Rune Haaland, som i sin tid var med på å starte Bellona, varaordfører Pål Morten Borgli (Frp), Erlend Kristensen (MDG), Julian Francisco Osorio (V), Motvind-leder Eivind Salen, Kristoffer Birkedal (Frp) og Jan Helge Vassbø i Motvind. Foto: Jon Ingemundsen

Eivind Salen Leder, Motvind Norge

Det er en skam at dette vindprosjektet ikke er stoppet tidligere. Sandnes kommune sa for mange år siden ja til et helt annet anlegg. Det skulle de ikke gjort, men den får gå.

Nå har også kommunen snudd til å være enstemmig imot utbyggingen, – etter å ha sett ødeleggelsene som åpenbarer seg, og hvordan klager og bekymringsmeldinger blir behandlet hos NVE.

Raserer før avklaring

Siden juni i fjor har også Sandnes kommune vært en av dem som stanger hodet i veggen ved å sende brev inn dit. En kommune på 75.000 innbyggere har ikke engang oppnådd brems i anleggsarbeidet mens de rettslige forholdene avklares.

Dette vil si at uopprettelig skade skjer mens en rekke forhold ved anlegget ennå er uavklart, og uten at konsekvensene for det reelle anlegget er utredet.

Fra vondt til verre

Utbyggeren, Nordisk vindkraft, fikk konsekvensutredet et tenkt anlegg på 20,7 MWh, 130 meter høye turbiner, røde hinderlys, og det verste anlegget i landet når det kommer til støyplager for naboene. Det er imidlertid ikke dette konsekvensutredete anlegget som blir bygget.

Anlegget som blir bygget er verre. Installert effekt er oppjustert med 50 prosent til 30 MW, turbinene til 150 meter. Det er høydegrensen for at lyssettingen ikke bare skal være røde blinkende lys om natten, som er ille nok, men at det også skal være høyintensitets, hvite blinkende hinderlys om dagen.

Støybelastningene for naboene er blitt mye verre ved at støyen de store vindturbinene sender ut er mye sterkere. Antall mennesker som får støy over grensen, er femdoblet siden utbygger søkte konsesjon. Alle disse endringen er godtatt av NVE uten ny konsekvensvurdering, og uten at berørte parter er blitt hørt.

NVEs ettergivenhet

Mot klager og innvendinger har vindkraftavdelingen hos NVE utviklet noen forvaltningsmessige trylleformularer som de kan bruke i ethvert tilfelle, på Vardafjell, som ellers i landet: «Konsesjonen står ved lag». «NVE vurderer at fordelene er større enn ulempene». «Det er opp til utbygger å sørge for at kravene overholdes». «Vi viser til tidligere vedtak, der det ble bestemt at dette er greit». «Vi har foretatt en grundig saksbehandling, og funnet ut at alt er i orden».

Det NVE i realiteten sier er: «Utbygger kan bygge anlegget akkurat som det passer ham.»

Handler om hva vi er

Dette angår folks liv og livskvalitet. Det angår folks helse. Det angår folks rettssikkerhet. Det handler om naturområdene våre. Det handler om folks nabolag. Det handler om vår identitet. Det handler om tilliten til systemet, til demokratiet og til rettsstaten.

Og så handler det om en energipolitikk og arealforvaltning som har kommet helt ut av kontroll. Det er noen få som tjener enorme penger på at konsesjoner blir gitt bort gratis, for så å bli solgt for hundrevis av millioner til utenlandske finansinstitusjoner. Det er fellesskapets verdier som blir tatt fra oss, av vår egen statsmakt, og så blir det delt ut til de investorene som kommer først til plyndringen, og som lever godt med at de selv blir steinrike, mens andre får ødelagt livene sine.

Det vil komme et oppgjør for dette. De som er ansvarlige, skulle kjenne at det kniper seg nå, for de vet nok utmerket godt hva de har gjort.