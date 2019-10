Vedtaket ble fattet i henhold til dyrevelferdsloven som sier at det ikke er tillatt å avhorne storfe eldre enn 6 uker.

Det kan, imidlertid gjøres unntak dersom det er nødvendig ut fra hensyn til dyrevern eller andre spesielle grunner.

Avhorningen ble gjort fordi kua ikke fikk hodet gjennom fronten på båsen når den skulle ete og dessuten fordi den som eneste ku med horn var til stor plage for de andre dyra i flokken når de gikk sammen ute på beite.

Undheim klaget på vedtaket, men fikk ikke medhold. Det hevdes fra regionkontoret at det her dreier seg om et alvorlig brudd på Forskrift om hold av storfe. Jeg ble ganske rystet da jeg leste dette og lurer på om den sunne fornuft er avgått ved døden hos Mattilsynet.

Etter mitt skjønn burde dette ikke ha vært noen sak. Veterinæren og bonden gjorde det eneste rette under omstendighetene. Jeg råder begge parter til ikke å betale de ilagte gebyr. Ta saken til retten om nødvendig! Det må være måte på ensporet og tankeløst paragrafrytteri. Dette er nok et eksempel på at noe er galt i Mattilsynet.