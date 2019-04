Modig og framtidsrettet oljevedtak av Ap

Arbeiderpartiets vedtak om ikke å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har fått mye oppmerksomhet. Noen er forbannet, andre jubler. Det var påregnelig. Men hadde man satt seg inn i vedtaket, tror jeg de mest høylytte protestene hadde stilnet. Det er nemlig ingen tvil om Arbeiderpartiets ståsted: Fortsatt satsning på norsk olje- og gassproduksjon.

Men det ville være helt uansvarlig å ikke ha et klimaperspektiv, også når vi diskuterer norsk olje og gass. De store klimautfordringene viser oss at vi må gjøre denne viktige industrien mer bærekraftig.

Det kan ikke være slik i «Lykkelandet» at hensynet til oljevirksomheten går foran alt.

Klimaavtrykket må bli mindre og sokkelen må gjøres utslippsfri på sikt. Bare ved et aktivt samarbeid mellom myndigheter og industrien selv vil vi kunne få til dette, slik oljevedtaket fra landsmøtet så riktig påpeker.

Det kan heller ikke være slik i «Lykkelandet» at hensynet til oljevirksomheten går foran alt. Vi vil beskytte LoVeSe fordi dette er særlig sårbare havområder, hvor bl.a. fiskeri og turisme er sentralt i verdiskapningen. Naturverdiene er mangfoldige og uerstattelige. Disse hensynene må veie tyngre enn hensynet til «oljå», i disse områdene.

Utvikle alternative energiformer

Det er jo heller ikke slik at norsk olje- og gassvirksomhet står og faller med utbygging av LoVeSe. Langt derifra! Det er fortsatt store prosjekter i Nordsjøen, og vi har bare sett begynnelsen på aktiviteter i Barentshavet. Men ikke minst er det viktig å bruke den høyteknologiske kompetansen norske bedrifter har opparbeidet seg gjennom oljevirksomheten til å utvikle alternative energiformer. Utvikling av havvind er bare et eksempel. Arbeiderpartiet har en framtidsrettet industri- og energipolitikk, som betyr olje- og gassproduksjon i uoverskuelig framtid, men også satsing på mye mer enn det.

Reaksjonene på vedtaket fra noen LO-miljøer er forståelige, selv om det ikke er grunnlag for så krasse reaksjoner som vi har sett noen eksempler på. Men at Bent Høie og Siv Jensen tør gjøre seg høye og mørke i denne saken, er ikke til å forstå. Hvor ble det av anstendigheten i politikken når deres egen regjeringsplattform mener omtrent det samme som Arbeiderpartiet sitt standpunkt i LoVeSe-spørsmålet? Kjenner de ikke til sin egen regjeringsplattform, eller gir de blå-blå blaffen?

Lett også her i «oljeregionen»

Uansett, vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte om industri, olje- og energipolitikken er et godt utgangspunkt for å utvikle en framtidsrettet og moderne industri- og energivirksomhet, og tar utgangspunkt i dagens og morgendagens utfordringer. Det burde vært lett å være enig i dette, også her i «oljeregionen».