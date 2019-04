Kåre Reiten tar ikke feil om rus og psykiatri

Lovgivningen for bruk av tvangsbehandling er blitt betydelig skjerpet de siste årene, både fordi lovgiver mener at dette er et stort overgrep mot den enkelte, men også fordi det ofte ikke fører frem.

Ikke helt usannsynlig

Spørsmålet i debatten var så hvorfor vi ikke hadde benyttet oss av muligheten til å fremme en sak for Fylkesnemda om en tvangsinnleggelse for en lengre behandling av Siw. Dette burde vi kanskje ha gjort. Mitt svar var at lovverket er veldig strengt på dette punktet, og muligens benyttet vi oss ikke av denne muligheten fordi vi tenkte at en tvangsbehandling av Siw «sannsynlig ville mislyktes». Dette ble selvsagt brukt som overskrift, for det det var verdt, i en senere artikkel i Aftenbladet, som Engø refererer til. I si noe slikt var «uhyrlig og uetisk» osv. Etter 30 tvangsinnleggelser på psykiatrisk avdeling uten resultat, så var det kanskje ikke helt usannsynlig det jeg hevdet.

Jeg mener imidlertid at lovverket er for strengt, og at det skulle vært lettere å tvangsbehandle så syke mennesker som Siw. Jeg tror kanskje det hadde vært den eneste sjansen for å hjelpe henne så syk som hun var. Jeg tror også at mange av de innleggelsene på institusjon av pasienter med rus og psykiatri mislykkes fordi motivasjonen til et rusfritt liv ikke er sterk nok hos den enkelte. Oppholdene bidrar imidlertid til å holde de i live inntil de kommer til et punkt der de faktisk innser selv at de ønsker hjelp til en rusfri tilværelse; enten fordi de ser at døden er det neste, eller fordi de blir frelst eller på annen måte får en ny mening i livet. Da må alt av behandling settes inn raskt med sikte på rusfrihet!

Har erfaring

Siden Engø innleder sitt leserbrev med at vi som har jobbet med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, vet av erfaring at Reiten tar feil. Så vil jeg bare i all beskjedenhet nevne at jeg er spesialist i allmennmedisin, og under spesialiseringen jobbet jeg bl.a. på psykiatrisk avdeling. Etter å ha jobbet som allmennlege/fastlege i snart 40 år, så tror jeg at jeg også har litt erfaring med rus og psykiatri.