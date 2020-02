UTDANNING: Hver femte voksen i Norge har ikke vitnemål eller fagbrev fra videregående opplæring. Fra neste studieår blir det enklere å få støtte fra Lånekassen til å fullføre videregående opplæring for voksne.

Debattinnlegg

Søndag 1. mars er det frist for å søke opptak til videregående opplæring for voksne. Forrige studieår fikk 12.500 voksne støtte fra Lånekassen til å skaffe seg vitnemål. Nå håper vi flere vil benytte muligheten til å fullføre videregående. Fra høsten kan voksne få mer i stipend og lån, og større fleksibilitet til å ta fag på deltid.

I underkant av 600.000 voksne i alderen 25–66 år har ikke fullført videregående opplæring, ifølge Livsoppholdsutvalget. Utvalget, som har vært ledet av samfunnsøkonom og seniorforsker Oddbjørn Raaum fra Frischsenteret, har utredet løsninger og modeller for finansiering av livsopphold, med mål om at flere kan ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå.

Voksenretten gir alle over 25 år lovfestet rett til tre års videregående opplæring, eller mer for yrkesfaglige utdanningsløp der opplæringstiden er lengre. Rettighetene til å få videregående opplæring er sterke. Fra i høst blir også støtten til å gjennomføre skolegangen styrket.

Hvis du er over 25 år og skal ta videregående opplæring, kan du i dag få lån og stipend etter de samme reglene som for studenter i høyere utdanning. Du kan få basisstøtte fra Lånekassen, som inneværende studieår tilsvarer inntil 110.200 kroner. Beløpet utbetales som lån, men inntil 40 prosent kan bli omgjort til stipend etter bestått utdanning. Du kan også ha rett på andre stipender, som forsørgerstipend, foreldrestipend, ekstrastipend og flyktningstipend. Men Livsoppholdsutvalget peker på at dagens finansiering gjennom Lånekassen i begrenset grad dekker behovene til voksne som skal ta videregående opplæring.

Fra kommende studieår innføres nye ordninger i Lånekassen som gir mer støtte og større fleksibilitet til å velge hvor lang tid du vil bruke:

Fra neste studieår kan du søke om lån til du er 50 år uten at støtten reduseres – i dag er aldersgrensen for reduksjon i støtten 45 år. I tillegg vil aldersgrensen for når lånet må betales tilbake bli hevet fra 65 til 70 år.

Vi stiller ikke lenger krav om at du minimum må studere på halvtid: Kravet om minst 50 prosent studiebelastning for å få studielån fjernes. Det er selvfølgelig slik at du har rett på mindre i lån hvis du for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb enn om du er fulltidselev, men de nye reglene gir et helt annet rom for individuell tilpasning.