I en lederartikkel 20. mars omtaler Aftenbladet forbedringsarbeidet i Equinor. Artikkelen avsluttes med at alle skal føle seg trygge på jobb på norsk sokkel. Vi har respekt for den ytringen, og den sammenfaller med vår prioritet om at sikkerhet alltid skal være det viktigste.

Følges opp og evalueres

I arbeid med endring er det viktig å forstå hvordan dette kan påvirke risikobildet, både positivt og negativt. Derfor er vi tydelige på at endringstiltak som ikke støtter opp under et langsiktig sikkerhetsarbeid, heller ikke har plass i vårt forbedringsarbeid. For å sikre at endringer vi beslutter gir positiv effekt, også på sikkerhet, følges dette opp og evalueres.

Vi vet at gode sikkerhetsresultater er ferskvare og må vedlikeholdes hver eneste dag.

Kostnadskutt kan gi høyere risiko dersom man ikke gjør det riktig, men de siste årene har vi vist at vi både kan redusere kostnader og styrke sikkerheten samtidig. Det er vårt mål også videre framover.

Vår ambisjon er å være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet (HMS). I fjor var det gledelig å se at vi fikk de beste HMS-resultatene på norsk sokkel noensinne. Det er takket være våre medarbeideres innsats, systematisk planlegging, og godt samarbeid med tillitsvalgte og leverandører. Men vi vet at vi kan bli enda bedre, og vi vet at gode sikkerhetsresultater er ferskvare og må vedlikeholdes hver eneste dag.

Alltid sikker, høy verdiskaping og lave karbonutslipp er kjernen i vår strategi. Det er vår rettesnor når vi drifter installasjonene og utvikler prosjektene våre. Ved oljeprisfallet i 2014 ble det tatt omfattende grep både i Equinor og hos leverandørene for å styrke konkurranseevnen.

Resultatet er at vi i dag har rekordhøy aktivitet; det lyser i industrihaller langs hele kysten, mange prosjekter er under gjennomføring, og norsk leverandørindustri har vunnet kontrakter i sterk internasjonal konkurranse.

Strategien vår skal gjøre oss robust selv om oljeprisen går opp og ned. Norsk sokkel er i endring, og vi konkurrerer mot andre sokler i verden. Det blir stilt nye og tøffere krav til oss som næring. Det er bra. Det gjør oss bedre. Men for å lykkes med omstillingen som skal til for å skape en best mulig framtid på norsk sokkel, må vi fortsette forbedringsarbeidet.

Konstruktivt samarbeid

Vi ønsker, og opplever at vi har, et konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte om nye arbeidsformer som medfører at mer vedlikeholdsarbeid gjøres i prosjekter og kampanjer.

Det styrker sikkerheten, og det er mer effektivt. Vi må være forberedt på svingninger i oljepris, usikkerhet i makro-bildet og konkurranse fra andre markeder.

Sikkerhet er utgangspunktet for alt vi gjør. En god og åpen dialog styrker partssamarbeidet og aktiviteten på norsk sokkel. Det er vi opptatt av å ta vare på når vi jobber videre for å sikre langsiktig aktivitet og trygge arbeidsplasser på havet og på land.