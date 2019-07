Hollund og Skilbrei hevder at fossilt brensel vil stå for 29 prosent av verdens energibehov i 2050. De gjentar bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sine påstander, som flere av hovedforfattere for FNs klimapanel nylig beskrev som en «feiltolkning» av panelets arbeid. I rapporten fra FNs klimapanel er det en klar forutsetning at bruk av fossile brennstoff kuttes dramatisk allerede frem mot 2030 og ytterligere mot 2050. Dette innebærer kutt i alle sektorer. Hvis ikke må vi bruke mye karbonfangst, en teknologi som er svært kostbar og usikker.

Cirka 90 prosent av utslippene fra olje og gass kommer fra forbrenningen, ikke fra produksjonen. Den største klimagevinsten er å la være å utvinne petroleumsprodukter. Det er også ikke slik at norsk olje- og gassproduksjon er «mest miljøvennlig», slik Hollund og Skilbrei hevder. Påstanden ble sjekket av Faktisk.no (og gitt konklusjonen «ikke sikkert»; red.mrk.).

Storbritannia

Norsk gass bidrar ikke til et grønt skifte i Europa. Tilgang på mer og kostnadseffektiv fornybar energi er den største årsaken til reduksjonen av utslipp fra elektrisitet i Storbritannia (UK) siden 1990. På andre plass er energisparing. Deretter hadde gass som erstatning for kull en rolle, men mest på 90-tallet. Det er ikke norsk gass som hjalp britene til å unngå kullbruk i flere uker i år, slik Hollund og Skilbrei hevder.

Kull står i dag for under 5 prosent av Storbritannias totale produksjon. Ny gassproduksjon vil trolig øke utslippene i UK, ikke redusere dem. UK har denne uka vedtatt strengere klimamål for 2050, mens EU-kommisjonens langtiddstrategi for et lavutslippssamfunn sikter på en enorm nedgang i energiimport. Vinduet for norsk gass som overgangskilde fra kull er lukket.

Økonomisk risiko og omstilling

Oljeavhengigheten utgjør en stor risiko for klima og for norsk økonomi. Olje og gass har bidratt enormt til Norges velferd, men nå er tiden overmoden for velferd som ikke er basert på én næring som ødelegger jordas klima. Jo fortere vi starter omstillingen, jo lettere blir overgangen. Hvis Norge blir sittende å se på mens andre land omstiller seg, kan vi ende i krise.

Elektrifisering av Norge kan skape over 100.000 nye arbeidsplasser. Vi har enormt potensial i offshore vind, bærekraftig transport og andre grønne næringer. Forskning fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at vi kan oppholde dagens velferdsnivå mens vi faser ut olje hvis regjeringen satser på klimajobber.

Høyre sier de tror på Norge, men hevder samtidig at vi ikke kan leve av noe annet enn olje uten å ruinere økonomi. Vi har mer tro på at det norske folk kan overleve oljealderen og bygge en bærekraftig framtid.