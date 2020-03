Kjære russ, nå trenger vi dere!

KORONAKRISEN: Nå er det viktig at russen oppfatter det ansvaret som nå ligger på oss alle – og kanskje spesielt dere – i de ukene vi har foran oss.

Slik som dette skal det ikke være i vår. Årets russetid og -feiring kan ikke bli tradisjonell, konstaterer og oppfordrer fylkesordfører Marianne Chesak. Foto: Fredrik Refvem

Marianne Chesak Fylkesordfører i Rogaland (Ap)

Kongeparken 2020 er avlyst, og vårens russefeiring blir noe utenom det vanlige. I år trenger Norge at russen tar ekstra ansvar. For et lite virus som gjør stor skade, har tvunget oss alle i kne, og vi vet ikke hvor lenge dette kommer til å vare.

Det vi vet, er at viruset sprer seg fort, og det kommer til å smitte mange. Og samtidig som viruset forandrer det meste rundt oss – hvordan vi jobber, tar vare på barna våre, handler, vasker og lager mat – så er det noen ting som fremdeles er som før.

Årstiden forandrer seg, og krokuser strekker seg opp av jorden. Det blir merkbart mildere for hver dag som går, lyset flommer inn vinduene på hjemmekontoret. Mange av oss får en god og varm følelse når våren melder seg, over alt det som ligger foran oss.

Et sikkert vårtegn er de røde og blå russedraktene. Hatter med russeknuter og unger som løper etter russekort.

Går du ut på terrassen i solskinnet og lukker øynene, kan du nesten se for deg at alt er som før. Men det er ikke det. Rundt oss er hele samfunnet i unntakstilstand. Og det skjer rett før russedraktene kommer.

Dugnaden gjelder alle

Nå trenger vi at russen er med på en dugnad som gjelder oss alle. Dette er alvor. Landstreffet i Kongeparken er avlyst. Skolebyggene er stengt. De som kan, jobber hjemmefra, og vi holder en meters avstand til hverandre i matbutikken og på joggestien.

Når folk mister jobben, når skoler stenges, når bedrifter går konkurs, så er det fordi hele verden, og landet vårt, er midt i en krise som ikke likner noe vi har sett på flere tiår. Året 2020 vil gå inn i historiebøkene, og det blir ikke en lys fortelling.

Derfor, kjære ungdom, er det så viktig at dere tar innover dere det ansvaret som nå ligger på oss alle – og kanskje spesielt dere – i de ukene vi har foran oss. Får vi en for rask spredning av viruset, så vil svært mange bli syke samtidig. Det betyr mer arbeid for helsepersonell. Når de får mer å gjøre, blir det mindre hjelp å få for alle som blir syke eller skader seg.

Det er dramatisk, og det får alvorlige konsekvenser. For svært mange mennesker. Den siste utviklingen viser også at også unge og friske mennesker kan bli alvorlig syke av koronaviruset. Det rammer ikke bare de som er syke fra før, og de som er eldre, som blir alvorlig syke. Det rammer uventet og hardt.

Ansvar for alle rundt oss

Alle som blir smittet, tar det med seg hjem. Til familien. Til besteforeldre. Nabogutten med astma. Peter på 50 år som ble en tilfeldig del av en dyster statistikk. Som havnet på sykehuset, på en ny avdeling som er sprengt til yttergrensene, og ikke har plass til flere.

Vi trenger dere nå. Norge trenger dere. Vi trenger at dere er med på en felles dugnad som handler om det fineste vi har – tilliten til og omsorgen for hverandre. Dette kommer ikke til å vare i all evig tid. Dere kommer til å få en vår, en sommer og en feiring verdt å se tilbake på. Men ikke nå.

Vi ber dere om å holde dere hjemme. Finn hverandre på digitale plattformer. Snakk på telefonen. Prøv å se gleden i at dere lever i en historisk tid. En tid hvor vi sto sammen gjennom en global krise, og reddet liv. Hver for oss. Sammen.

