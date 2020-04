Ikke tro du er noe, helsearbeider!

DEBATT: Ikke tro du er noe, helsearbeider, selv om folk klapper for deg i gatene og utenfor helseinstitusjonene.

– Faktum er at din lønn på under 400.000 kroner er akkurat halvdelen av en oljearbeiders med 28 timers arbeidsuke, og fire uker til å bruke på ekstrajobben som brannmann, skriver Tor Sigurd Nielsen. Foto: Illustrasjonsbile/Scanpix

Debattinnlegg

Tor Sigurd Nielsen Stavanger

Ikke tro at du er noe, helsearbeider, selv om våre fremste forfattere og mediefolk forherliger deg gjennom skrift og tale. Ikke tro du er noe, helsearbeider, selv om manges kjære og populære statsminister, overhengt med gullsmykker og designerkjoler, påstår at din innsats er uvurderlig og at landet ikke kunne klart seg uten deg.

Inspirert av rosen?

Føler du for tiden at du er viktig og har stor verdi?

Tenker du at det er fantastisk å bli hyllet av alle, og kjenner du deg inspirert av all rosen til bare å stå på til du stuper?

Føler du deg privilegert når du hører at dine tillitsvalgte i disse skjebnetimer for også din personlige helse, har klart å forhandle seg fram til 25 kroner i timen i ekstra overtidsbetaling?

Har du lagt vekk det faktum at din lønn på under 400.000 kroner (hvis du er så heldig å ha fått lov til å jobbe full post) er akkurat halvdelen av en oljearbeiders med 28 timers arbeidsuke, og fire uker til å bruke på ekstrajobben som brannmann. Nei, du vil ikke synke så dypt og tenke slike negative tanker. Du elsker jo jobben din og kjenner hvordan takknemligheten fra høy og lav er drivkraft stor nok for alle påkjenninger.

Husk virkeligheten

Da vil jeg likevel prøve å få deg til å huske at i virkeligheten, når hverdagen tar tak i oss alle igjen, i dette samfunnet som, etter festtalene, rangerer folks betydning og verdi etter hvilke tall man finner på lønnsslippen, vil du i høst, i det sentrale lønnsoppgjøret, erfare at all takknemlighet, sympati og støtte er blåst vekk. Statsministeren vil toe sine hender og ikke drømme om å blande seg inn i lønnsforhandlingene. Og tror du at Industri Energi, UNIO, Lederne og Safe vil stille seg høflig utenfor døra til forhandlingsbordet og slippe deg forbi: Fordi du fortjener det?

Ja, tror du det?

Eller ... kan det kanskje tenkes at de samfunnsmessige omveltninger vi for tiden opplever, der du deler av din fagkunnskap, din offervilje og ditt mot, viser for alle de andre som tiår etter tiår har grafset til seg av overskuddene, at nå er tiden inne for å stokke om på kortene!