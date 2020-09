Påvirker lysten til å vinne velgere Norges koronatiltak?

SMITTEVERN: Ikke la høstens koronatiltak i altfor stor grad bli preget av politiske poenger. La oss holde oss til vårens budskap som tross alt de aller fleste forstår: vask hender og hold avstand.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debattinnlegg

Charlotta Schaefer Hafrsfjord

For meg som sjelden er våken etter klokka. 22.30, er det egentlig ganske uinteressant at regjeringen nå har stengt alkoholserveringen på barer og puber ved midnatt. Men jeg skjønner at det får alvorlige konsekvenser for utelivsbransjen.

Handlekraft før vitenskap?

Det faktum at næringsvirksomheter mister betydelige inntekter er viktig å veie opp mot spørsmålet om hvor mye dette tiltaket påvirker smittespredningen i samfunnet. Hva er det som sier at alkoholinntak om natten leder til mer smittespredning enn alle grill- og vinlunsjer, for ikke å snakke om halvlitere på uteserveringer, som stort sett skjer på dagtid?

Med tanke på hvor lite vitenskapelig begrunnet tiltaket fremstår, er det vanskelig å tro at Folkehelseinstituttet har anbefalt det, poenget er vel heller at det viser politisk handlingskraft. En eventuelt oppbremsing av smitten vil kunne påvirkes av en mengde ulike tiltak der egentlig ingen vet hva som er plommen og hva som er egget.

Norge har uten tvil gjort noe riktig med tanke på hvor lave smittetall og få dødsfall vi har, sammenlignet med andre land. Men utover sommeren har desperasjonen begynt å puste oss i nakken. Logikken og retorikken rundt ulike tiltak fremstår nå mer politisk styrt enn godt faglig begrunnet.

Uforutsigbare reiseråd

Reiserådene er et annet godt eksempel. Under våren fikk vi tydelige beskjeder fra våre statsråder om at dette ikke var sommeren for å planlegge utenlandsferier. Det var ikke engang helt sikkert om vi kunne planlegge ferie i et annet fylke. Men mange gledet seg til en ferie på hytta.

Når juni kom og den europeiske prognosen rapporterte om mindre smitte, endret seg plutselig reiserådene seg. Norge begynte å merke land røde og grønne basert på smittestatistikk. Dette ga reiseglade håp og mange kastet seg på flyet. Hva som gjorde det hele vrient, er at smittespredning ikke er en statisk tilstand, men i aller høyeste grad dynamisk.

Det vet både politiker og byråkrater. Derfor skulle en nye vurderinger gjøres hver fjortende dag. Og nå begynte utfordringene med kommunikasjonen til innbyggerne. Når flere nordmenn etter hvert kom hjem fra grønne land og testet positivt for covid-19, måtte kommuner og fylker i større grad etablere lokale reiseråd for å håndtere den økte smittespredningen. Hvorfor holdt ikke våre politiker på den første anbefalingen om å unngå reiser i sommer? Fra mitt perspektiv ble reiserådene sommeren 2020 ekstremt uforutsigbare for både næringsvirksomhet og befolkningen, og helt sikkert til irritasjon for mange forsikringsselskap.

Enkelt og tydelig

Nordmenn har stor respekt for sine politiske ledere på samme tid som de har en innebygget skepsis mot byråkratiet. Folkehelseinstituttet hadde aldri kunnet få en så fremtredende rolle som tvillingbroren Folkhälsomyndigheten har fått i Sverige. Vi lytter til politiker og er mistenksomme mot byråkrater. Det er mye godt med det. Tillit til politiker er en grunnstein i et demokrati og er nok mer uttalt her til lands enn i eksempelvis Sør-Europa.

Samtidig må budskap være enkle og tydelige for at et helt folk skal kunne følge dem. Jeg stoler på at det er gjort skikkelige risikovurderinger for å velge ut hvilke tiltak som best reduserer smitte i befolkningen. Disse risikovurderinger må siden tilpasses regjeringens hensyn og politisk vilje. Politikere pleier som regel alltid ha en tanke om å vinne velgere i bakhodet, også i korona-tider.

Hva er det som sier at alkoholinntak om natten leder til mer smittespredning enn alle grill- og vinlunsjer, for ikke å snakke om halvlitere på uteserveringer, som stort sett skjer på dagtid?