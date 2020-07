Er merkevaren ONS ødelagt?

OLJEMESSEN: ONS har valgt å gå til krig mot kundene sine, og risikerer med dette å ødelegge sin egen merkevare fullstendig. Det er trist.

ONS, med ONS-sjef Leif Johan Sevland i spissen, har vært altfor lite lydhøre mot kundene sine etter at ONS 2020 ble avlyst, hevder Geir Helgesen i dette innlegget. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Geir Helgesen På vegne av de 20 selskapene som planlegger å gå til søksmål mot Stiftelsen ONS

Geir Helgesen

Hvordan refusjonen av nesten 100 millioner kroner i forhåndsbetalt deltakeravgift, etter årets kansellerte ONS messe, skal fordeles har mildt sagt vært omdiskutert.

Først kom ONS med et skambud der de beholdt 100% av pengene selv og ga oss utstillerne en «fantastisk» rabatt på 50% på en mulig ONS 2022 -messe (100+50 =150%). Ledelsen i ONS var gjentatte ganger ute i media og proklamerte at kassen var helt tom, men etter at det ble et massivt kundeopprør, var det plutselig penger på kontoen allikevel.

Nå kunne utstillerne få 55% tilbakebetalt eller 70% overført til neste ONS- messe. Et bedre tilbud, men fremdeles langt unna hva andre messearrangører, som også måtte avlyse sine messer grunnet Covid-19, kunne tilby sine kunder.

Leier inn det dyreste

Arbeidet fortsatte derfor med å få ONS til å komme med et bedre tilbud. Vi var omsider i gang med en god dialog og kunne ane konturene av en økonomisk løsning partene kunne leve med. Dessverre snur ONS-ledelsen igjen på hælene og bytter ut råd fra det fornuftige stavangerske advokatfirma Haver og leier inn det største og råeste advokatfirmaet i Norge; det svært dyre advokatfirmaet Schjødt fra Oslo. Nå skal vi kundene få skikkelig kjørt oss. Schjødt anser tydeligvis heller ikke at det er noe advokat-etisk i veien for at de nå møter flere av sine egne kunder på andre siden av bordet?

Dessverre føyer dialogen etter årets kansellering seg pent inn i rekken av utspill fra ONS-ledelsen som setter ONS først og oss kundene som en fjern nummer to.

Et tidligere eksempel på dette var når ledelsen i ONS i kjent stil fløy «business class» til OTC- messen i Houston for å sette i gang egne ekstravagante tilstelninger for å skape blest om ONS. At disse dessverre ble arrangert på samme tidspunkt og dermed trakk fokus vekk fra de norske utstillerne sin over 30 år gamle tradisjonelle «Norwegian Evening», var vel ikke mer enn vi måtte tåle?

I strupen på egne kunder

ONS-general Leif Johan Sevland har ved flere andre anledninger fått aktørene i offshorebransjen til å sperre opp øynene. Som da ONS – til tross for advarsler fra resten av bransjen – forsøkte å kuppe oljemessemarkedet ved å lansere enda en oljemesse med det klingende navnet ONS Norway. Utfallet ble klammeri både med oljemessen i Aberdeen, OTD i Bergen og til slutt skattemyndighetene som ville vurdere null-skattesatsen til ONS. Krisen ble avverget, men ikke før ONS hadde fått noen riper i lakken og muligens tapte noen millioner kroner?

Men ledelsen i ONS stopper ikke der. Nå har de altså igjen valgt å gå i strupen på sine egne kunder, hvorav de fleste er små leverandører som er hardt rammet av korona-krisen. Bedrifter som endelig var på bedringens vei etter nedturen som begynte i 2014, og som ikke uten videre kan bære tap i den størrelsesorden tilbudet fra ONS legger opp til.

Det er igjen på sin plass å minne om at tilsvarende messearrangører over hele verden betaler tilbake mellom 80-100 % av utstillernes kostnader. De fleste av disse er også organisert som ideelle stiftelser på samme måte som ONS. Men kanskje disse har en sunnere holdning til bruk av penger og en bedre styring på økonomien en det ONS har?

Aftenbladets rolle

Det har vært flere forsøk på å vri diskusjonen vekk fra å få på plass en spiselig refusjonsordning fra ONS. Stavanger Aftenblad ledet an med en skivebom da avisen på lederplass prøvde å vri saken om til en bykamp. Det enkle og velkjent grepet med å tegne opp ett oss-mot-dem-bilde, falmer raskt når en blir oppmerksom på at flere av de 130 selskapene som støtter opp om søksmålet mot ONS har base i Rogaland. Videre er det ingen av oss som bestrider at Norges største oljearrangement hører hjemme i oljebyen Stavanger. Dette er ingen bykamp. Dette dreier seg utelukkende om anstendighet, rettferdighet og et minimum av fair kundebehandling!

Vi skulle gjerne ha fortsatt dialogen og kommet frem til en løsning alle parter kan leve med, men det er vanskelig å gjennomføre når et advokatfirma sitter på begge sider av bordet og blokkerer mulighetene for oss å diskutere konstruktivt og direkte med ONS. Vi utstillere ønsker selvfølgelig å slippe å måtte gå til rettssak mot ONS.

Merkevare i grøften

Det beste var om vi kunne komme frem til en løsning som var akseptabel for begge parter. Men i stedet for en kundevennlig løsning velger ONS-ledelsen å gå til krig mot sine egne kunder. De virker dessverre ikke å være i stand til å forstå at de er i ferd med å kjøre merkevaren sin fullstendig i grøften. Dette er både unødvendig og trist.