All min argumentasjon om at Ap beskriver situasjonen som verre enn den faktisk er, blir møtt av at vi ikke tar situasjonen alvorlig nok. Å påpeke at tallene de bruker for å snakke ned situasjonen i Stavanger, er to-tre år gamle, er tydeligvis å bagatellisere.

Lander kattemykt

Tallene Ap bruker for å beskrive dagens situasjon i Stavanger er altså fra året Viking rykket ned til Obos-ligaen, og Tommy Høiland fremdeles spilte i Strømsgodset. Det blir helt meningsløst. Som Viking FK har også Stavanger kommune tatt grep siden den gang, men i motsetning til Viking mangler kommunen en oppdatert tabell. Vi trenger et bedre styringsverktøy enn det vi har tilgjengelig i dag. At Steinbakk viser til levekårsundersøkelsen og to overskrifter i Stavangers største aviser, viser bare at han ignorerer innholdet i innlegget mitt. Steinbakk vet godt at begge overskriftene er misvisende, men han lener seg på dem likevel. Forskjellene øker ikke, de økte. Fra 2016 til 2017. Det gjør at mine påstander ikke faller på steingrunn slik Ap hevder, men tvert i mot lander kattemykt.

Heldigvis er dette lett å se for interesserte lesere. Kildematerialet for levekårsundersøkelsen viser endringer i inntekt i husholdninger mellom 2016 og 2017, og det står tydelig i saken. Konklusjonen er at andelen barn i familier med en samlet inntekt under 60 prosent av kommunens medianinntekt, steg i det året oljekrisen var på sitt verste. At dette fortjener store sensasjonelle overskrifter i 2019 er overraskende. At Ap bruker det for alt det er verdt, er ikke.

Heldigvis gjorde og gjør kommunen og flertallspartiene noen grep for å hjelpe barn i disse familiene, samtidig som søkelyset var å få familienes arbeidsdyktige tilbake i arbeid. Det kan se ut som disse virkemidlene har hatt ønsket effekt.

Bedre tider

Nye tall viser at det er skapt nesten 20.000 nye jobber i Rogaland siden 2017, og at det har vært et dramatisk fall i arbeidsledigheten. Dette er tydelige signaler på at vi er på god vei mot bedre tider. Bare synd at levekårsundersøkelsen vil bruke to-tre år på å fange det opp.

Mens Ap, Rødt og SV holder på med sitt, vil Høyre og flertallspartiene holde fast på arbeidslinjen. Vi vil hjelpe barna direkte gjennom å avlaste familiene med kostnadsreduserende tiltak, samtidig som vi vil ha foreldrene ut i arbeid.

Hvor er den redeligheten jeg etterlyste i mitt første innlegg, der jeg ba Ap slutte å late som situasjonen er verre enn det den er?