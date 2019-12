Rusforebygging – ikke skremselspropaganda!

DEBATT: I Aftenbladet 27. november sprer kommentator Harald Birkevold en rekke usannheter om Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Disse trenger å imøtegås.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her Oddgeir Høyekvam fra folkemøtet «Barnet ditt ruser seg» på Bryne i høst. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Oddgeir Høyekvam Norsk Narkotikapolitiforening

Les også Harald Birkevold: Dop, det siste tabuet?

Birkevold refererer til et informasjonsmøte vi arrangerte på Bryne 20. november. Møtet ble arrangert med tverrpolitisk støtte fra samtlige partier i kommunestyret. Jeg tillater meg å stille spørsmålet om Birkevold var til stede på dette møtet, eller om han har deltatt på andre arrangementer der NNPF har bidratt? I så fall undres jeg over at han mener vi formidler en «salig røre» og «skremselspropaganda».

Tilføre kunnskap

På våre foredrag snakker vi om foreldre som forbilder og primærforebyggere, foreldrenettverk, alkohol, russetid, cannabis og flere andre relevante temaer. Dette gjør vi for å tilføre kunnskap og for å trygge foreldrene i møtet med ungdommer som ofte har lest seg opp på nett. Foreldre som er gode rollemodeller og som har kunnskap om hvilke rusmidler som møter ungdommene, er viktig for å forebygge rusbruk.

Oppslutningen på våre folkemøter og foredrag rundt om i landet tilsier at det er stort behov for kunnskap.

Foredragene våre bygger derfor på den mest oppdaterte forskningen både om effektiv forebygging og de ulike rusmidlene. For eksempel er det mange foreldre som ikke vet at cannabisen er langt sterkere i dag enn den var da de var unge. Kripos sine rapporter viser en tredobling av det rusgivende virkestoffet THC de siste ti årene, samtidig som den psykosedempende komponenten CBD ikke har økt i særlig grad.

Oppslutningen på våre folkemøter og foredrag rundt om i landet tilsier at det er stort behov for kunnskap, og tilbakemeldingene vi får er at folk har stor nytte av informasjonen vi gir.

Birkevold hevder at vi sier at alle narkotiske stoffer per definisjon tar livet av deg. Det stemmer ikke. Vi sier heller ikke at hvis du tar du ett trekk av en joint så dør du. Vi sier som hjerneforsker Svend Davanger: «Cannabis truer sjelden livet, men det truer måten vi lever livet på». Det går bra med de fleste som prøver, men for noen går det ikke bra. Man vet aldri på forhånd hvem som har denne sårbarheten. Derfor oppfordrer vi foreldre til å snakke med ungdommene sine, og gi dem selvtillit og trygghet nok til å si nei dersom de blir tilbudt å prøve hasj eller marihuana.

I beste fall naivt

Birkevold foreslår rustesting for å hindre forgiftning og overdoser. Det er i beste fall et naivt forslag. Utviklingen av nye syntetiske stoffer går utrolig fort, og en test vil veldig raskt bli utdatert. Derfor vil en rustest kunne gi en falsk trygghet og bidra til normalisering av rusbruk blant unge. Hvis formålet er å forebygge overdosedødsfall, må innsatsen rettes mot tungt opioidavhengige, ikke mot en 17-åring på fest.

Vi er helt enige med Birkevold i at ungdom trenger realistisk informasjon. Nettstedet Narkotikapolitikk.no lanserte forrige uke en underskriftskampanje om nettopp viktigheten av å opplyse ungdommer om rus på en tilfredsstillende måte. Så da vet du hva du må gjøre, Birkevold. Gå inn på narkotikapolitikk.no, signèr og del videre!

Les også Reagerer på skremselspropaganda i rusdebatten

Les også Harald Birkevold: Dop, det siste tabuet?

Les også Ruskampanje ble slaktet under folkemøte på Bryne

Les også Jørn Kløvfjell Mjelva: «Vi trenger ikke tidligere tiders skremselspropaganda om LSD»

Les også Ståle Økland: «Narkokrigen Erna ikke vil ta»

Les også Sveinung Stensland: «Ståle Økland tar feil – narkomane trenger hjelp, ikke straff»