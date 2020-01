Kaoskameratene på høyre fløy

DEBATT: Dersom John Peter Hernes og Leif Arne Moi Nilsen er opptatt av forutsigbarhet i Stavanger-politikken bør de rydde i eget reir framfor å svartmale byens nye flertall.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– En type uforutsigbarhet vi vil unngå, er å gi fagre løfter til utbyggere og andre næringsaktører i avisene uten å ha dekning for dem, skriver Mímir Kristjánsson. Her flertallspartiene i Stavanger. Fra venstre Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Dag Mossige (Ap), Daria Maria Johnsen (MDG), Kari Nessa Nordtun (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV), Mímir Kristjánsson (Rødt) og Frode Myrhol (FNB). Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Mímir Kristjánsson Kommunestyrerepresentant i Stavanger, Rødt

Det eneste høyrepartiene i Stavanger er enige om for tida, er at byen er på vei i dass. I Aftenbladet i forrige uke hevder John Peter Hernes og Leif Arne Moi Nilsen at Stavanger har gått «fra forutsigbarhet til det komplette kaos» med nytt flertall. De trekker fram tre konkrete byutviklingssaker som eksempel: Madla/Revheim, Olav Vs gate og Paradis.

Når vi nå har fått et politisk skifte i Stavanger for første gang på 24 år, er det naturlig at det blir endringer i hvordan byen styres.

Godtar ikke hva som helst

Disse tre prosjektene har det til felles at det nye flertallet er positive til å bygge dem ut alle sammen. Imidlertid vil vi ikke, i motsetning til Høyre og Frp, godta hva som helst som kommer fra utbyggere, men derimot stille krav til hvordan byen vår skal se ut i framtida. Det er vi stolte over.

Når vi nå har fått et politisk skifte i Stavanger for første gang på 24 år, er det naturlig at det blir endringer i hvordan byen styres. Flertallspartiene forplikter seg til å føre den politikken vi har gått inn for i valgprogrammer og samarbeidsplattform. Vi har derimot aldri forpliktet oss til å føre videre Høyre eller Frps byutviklingspolitikk. At et nytt flertall fører en ny politikk, er en type uforutsigbarhet vi rett og slett må leve med så lenge vi har valg. Alternativet er samme type forutsigbarhet som de har i Kina.

Lovet «rettedølsk» behandling

En type uforutsigbarhet vi derimot vil unngå, er å gi fagre løfter til utbyggere og andre næringsaktører i avisene uten å ha dekning for dem. Mindre enn et år før valget rykket John Peter Hernes ut i Aftenbladet og lovet utbyggerne i Paradis «rettedølsk» behandling. Dette løftet hadde han ikke noe grunnlag for å gi. Stavanger sto foran et lokalvalg og det var delte meninger om Paradis på begge fløyer. Og da tida kom for å innfri løftet satt ikke lenger Høyre og Hernes med makt til å gjøre det. Jeg forstår godt at utbyggere er skuffet over dette, og det er en god grunn til at det nye flertallet ikke vil behandle store byutviklingsprosjekter på sparket i avispaltene.

Hernes og Moi Nilsen hevder de får «signaler fra næringslivet om at de er dypt bekymret for fremtiden sin i Stavanger». Det skal vi ta på alvor, men vi lytter nok mer til næringslivet selv enn til forsmådde opposisjonspolitikere. Helt svart er det uansett ikke. Stavanger avsluttet fjoråret med vesentlig høyere skatteinntekter enn planlagt fordi det går godt i næringslivet. I helga kunne vi lese at Rosenberg trenger mer plass fordi verftet skal ekspandere. Like etter Viking vant cupfinalen i høst landet Entra og Camar eiendom en storkontrakt i Jåttå med kommunes utviklingsselskap til en verdi av ti milliarder kroner. Equinors storstilte planer for elektrifisering av sokkelen og forlengelsen av levetiden til Statfjord-feltet vil også gi mer aktivitet i maritim næring. Det nye flertallet kan ikke ta æren for alt dette, men det er vel ikke akkurat «komplett kaos» det er snakk om.

Fire alternative budsjetter

Dersom Hernes og Moi Nilsen er opptatt av forutsigbarhet i Stavanger-politikken bør de rydde i eget reir framfor å svartmale byens nye flertall. De fire borgerlige opposisjonspartiene har knapt klart å bli enige om noe som helst etter valget, og leverte fire ulike alternative budsjetter nå i høst. Samtidig som de angriper oss, fører Høyre og Frp en livlig debatt seg imellom der Frp påstår at Høyre føler «skam over oljeindustrien». De fire regjeringspartiene virker altså like samkjørt lokalt som de er nasjonalt, og det er ikke et kompliment.

Dersom man ønsker seg forutsigbar styring av Stavanger framover, bør man derfor se til det nye flertallet, ikke til kaoskameratene på høyre fløy.

Publisert: Publisert 21. januar 2020 08:00

Les også

Mest lest akkurat nå