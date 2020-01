Tog er klimatiltaket vi allerede har

DEBATT: Lyse har fått laget en klimarapport for Rogaland, som er spennende lesning. Men den overser potensialet for at flere bruker tog som transportmiddel.

– Vi ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv og politikere for at flere reiser skjer med tog, skriver Cathrine Elgin. Foto: Jan Kåre Ness

Cathrine Elgin Adm. direktør, Go-Ahead Norge

Rapporten til Lyse som Aftenbladet gjenga 14. januar, forteller blant annet at transport er den største kilden til utslipp av klimagasser i vår region. Akkurat det er neppe overraskende for mange, slik sett er vi på linje med resten av landet. Skal vi lykkes med ta vår andel av de nasjonale utslippskuttene, må uten tvil mye skje. Derfor har rapporten helt rett i at flere må kjøre elbil og flysektoren må bli mer klimavennlig. Men den ser tilsynelatende bort fra at det finnes et klimavennlig alternativ til begge deler: Nemlig tog.

Betydelig klimagevinst

Utslippene fra personbiltransporten og lufttransporten var på henholdsvis 4,68 millioner tonn CO₂ og 1,29 millioner tonn CO₂ i 2018, ifølge Miljødirektoratet. For jernbane var tallet 0,05 tonn CO₂. Det er med andre ord ingen tvil at for hver passasjer som flyttes fra bil og fly til tog, så oppnår vi en betydelig klimagevinst. Derfor er det litt rart at ikke rapporten vurderer muligheten for tiltak som kan oppmuntre flere til å ta toget.

Go-Ahead Norge skal de neste ti årene drifte Sørtoget. Hele vår forretningsmodell er basert på å få flere til å ta toget. Derfor vil vi jobbe målrettet med servicetilbud og stabilitet i driften for å gjøre tog til det foretrukne reisemiddelet for flest mulig. Vi vil også, når vi har bedre data om reisevanene på våre strekninger, vurdere tilpasninger i pris som kan lokke flere over på tog. Muligheten er også tilstede for at vi kan sette opp flere avganger i perioder hvor det er kundegrunnlag for det. Et annet grep, som kanskje særlig er effektivt for at flere velger tog fremfor fly, er å få på plass flere sovevogner – slik at nattpendling blir et komfortabelt alternativ.

Men vi ønsker også å samarbeide med lokalt næringsliv og politikere for at flere reiser skjer med tog. Er det for eksempel mulig å se for seg at flere konferanser arrangeres med klimavennlig reise til og fra konferansehotellet? Vi tror det.

Stort potensial

Stavanger-regionen har inngått en avtale med staten hvor regionen belønnes med nær én milliard kroner hvis vi får til nullvekst i trafikken. Det betyr at all økning i trafikk må tas med gange, sykkel eller kollektiv. Vi ønsker å diskutere hvordan med lokale myndigheter, for vi tror potensialet er stort for løsninger som er gode for alle parter.

Å kutte klimagassutslippene er et ansvar alle må være med og ta. Go-Ahead Norge vil gjøre vårt, og vi inviterer næringslivet og politikerne til å diskutere hva vi kan gjøre sammen.

