Etter «flyktningkrisen» høsten 2015 har vi vært vitne til et stadig mer splittet Norge. Sylvi Listhaug er en kvinne jeg har holdt delvis ansvarlig for dette, da hennes valg av ord og formuleringer som integreringsminister har i en viss grad bidratt til å skape motpoler. Jeg har vært enig med mye av politikken, men strevd med retorikken.

Splittelsesretorikkens gudfar

I USA kom hele splittelsesretorikkens gudfar også for alvor på banen for ett år siden. Jeg satt en del steinkast til venstre på SV-huset i Stavanger når presidentvalget skulle avgjøres. KrF, SV, Ap, pølser og tv-sending. Opptatt av verdens ve og vel, og optimistiske på at valget skulle gå den veien vi håpet. Jeg gikk hjem med tårer i øynene når det begynte å demre hva utfallet av valget ville bli.

I en tid hvor frisører saksøker Løgnaslaget, julesanger på skolen må krysses av om kan synges eller ei, politikere mottar drapstrusler, og «alle» kjenner seg krenket av enten venstre-siden eller høyre-siden, har jeg gått med en voksende uro for et stadig mer splittet Norge.

Men så talte en mer samlende Listhaug. Hør, hør! Etter et besøk hos en syrisk familie tirsdag 24. oktober, la integreringsministeren ut følgende beskjed til sine følgere på Facebook: (utdrag) «… Kvinner i hijab kan være godt integrert og leve frie liv … Man kan ikke se hvem som er undertrykket basert på hva man har på hodet. Mange klager på at innvandrere ikke jobber … Men vi kan da ikke samtidig klage på at mange lever av offentlige stønader og samtidig være sinte hvis innvandrere får jobb fordi dette angivelig tar fra andre muligheten til å få jobb …»

Etter et aldri så lite standpunkt rundt retten voksne har til å velge selv om de vil bære hijab eller ikke, fortsatte hun: «… Å slenge ut stygge og ufine kommentarer hjelper ikke positivt i noen sammenheng. Man skal behandle alle mennesker med respekt. Diskuter gjerne vanskelige saker på min side. Men hold deg for god til å komme med stygge og generaliserende karakteristikker ...» Og så kom avslutningen med stor A: «Hvordan tror dere det føles å lese noen av disse kommentarene for denne snille, gode damen som jeg besøkte eller mannen hennes som har skrevet en hilsen til meg under denne tråden? Jeg er sikker på de blir lei seg. De har nemlig lært såpass mye norsk at de skjønner en god del av det som skrives … Med gode argumenter trenger en ikke slenge skitt til andre og om andre …»

Integreringsfremmende og holdningsskapende

Det er verdifullt når integreringsministeren omtaler flyktninger positivt og med respekt, noe som er integreringsfremmende og holdningsskapende opp mot feltet hun skal forvalte. Takk Sylvi Listhaug. Kan jeg holde henne delvis ansvarlig for splittelse, skal hun jammen få honnør når hun opptrer samlende. Integreringsministeren har endelig talt.