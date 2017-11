Jeg vil gjerne invitere til en spasertur sjøveien langs Tou scene, Siriskjær, Lervig og Breivik, langs den imaginære forlengelsen av blå promenade. Turen tar ikke lang tid, men jeg kan love at det vil være en vekker for alle dere som bryr dere om bydelen.

Dugnadsarbeid av beboere

Forbi Siriskjær møter du området med fyllmasse fra Ryfast, bukta er redusert fra 133 til 30 meter, her skulle det vært park. Parken mangler midler, finansiering skal bekostes av utbyggere, så denne kommer neppe med det første. Beboerne her gjorde dugnadsarbeid, sammen med Urban sjøfront. Vi trillet gress og jord, plantet, snekret, pusset og malte gamle parkmøbler, ryddet og kastet søppel og industriavfall. Resultatet du ser er ikke bra, men bedre enn før. Regner med flere dugnader i tiden fremover.

Turen fortsetter mot miljøstasjonen foran Lervig sykehjem. Her kan du lese minneplaten, den begynner å bli matt og slitt nå: «Ny park kommer her. Stavanger kommune planlegger ny park i dette området. Den nye parken blir den største nye parken i Stavanger Øst og et nytt samlingssted for hele byen. Parken planlegges grønn og rekreativ, men med gode muligheter for å avholde større arrangementer. Løvetannparken vil være plassert her inntil den permanente parken skal bygges.»

Vend så nesen mot Breivikveien. Her må du prøve å forestille deg den planlagte brannstasjonen på over 3500 kvadratmeter, i fire og to etasjer. Planen er å fylle ut ytterligere 1170 kvadratmeter ut i bukta. Er det vanskelig å forestille seg, så bruk flere sanser. Kjenn etter, dette er den lune delen av området. Betrakt hegreparet og svanefamilien som bor her. Gjennom trafikkstøy lytter du til måkeskrik og bølgeskvulp. Vend så blikket mot fyllmassen på Lervigsiden. Visualiser rekkehusene og de 11 blokkene fra tre til åtte etasjer, totalt 480 boenheter, som planlegges her. Gamle og nye beboere er nok innstilt på urban livsstil med bruk av kollektiv transport og sykkel.

Vi trenger infrastruktur og gjennomført planlegging som gjør at folk kan og vil bli boende her.

Trafikken øker

Vi dyrker urter og rabarbra i krukker og bruker fellesområdene som fremdeles har litt sol. Likevel øker trafikken fra beboere, ansatte, brukere til butikkene, kafeene, sykehjemmet, planlagt skole/barnehage/brannstasjon osv. Allerede nå står trafikken fast i rushtiden gjennom Storhaugtunellen. Selv om Ryfast antas å redusere trafikken her med 10 prosent, så bør det ringe en bjelle...

Da jeg flyttet hit, ble jeg ønsket velkommen av selveste ordføreren. Hun holdt en flott festtale for oss, om fortetting og gode bomiljø. Talen appellerte til meg, men ikke nå lenger. Jeg hadde i alle fall ikke sett for meg en blokkering av Lervigsbukta, og at riving av industri skulle bli erstattet med brannstasjonen, midt i boligstrøket. For deg som besøker bydelen, og for meg som bor her, skal mye avgjøres snart. Turen hit gir opplevelser, historie, natur og spennende byutvikling. Du møter et mangfold av mennesker som trives. Her trenger vi virkelig infrastruktur og gjennomført planlegging som gjør at folk kan og vil bli boende her. Håpet mitt er fremdeles lysegrønt, på at lokaldemokratiet fremdeles eksisterer. Jeg har enda et bittelite håp til våre folkevalgte.

Trenger sårt den friske luften

Vi kan være enig om at vi trenger brannstasjon, men vær så snill og ikke plasser den i den lovede parken. Her trenger vi sårt den friske luften, gresset, leke- og møteplassene og bolig til svanene. Du er hjertelig velkommen hit for å se med egne øyne.