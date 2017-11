Vrak denne gamle loven, som i verste fall kan bli brukt til å sensurere medielandskapet.

Tanken var god

Vi må spørre oss selv hvorfor loven ble vedtatt i 1913. Du kan tenke deg at på den tiden så var samfunnet ganske annerledes, filmene hadde verken farge eller lyd, og samfunnet var milevis unna der vi er nå.

Tanken kan sies å være god, beskytte unge og voksne mot påvirkningen av levende bilder. Det var spesielt det moralske aspektet som ble vist til. Vi er kommet milevis lengre de siste 100 årene. Loven har aldri blitt brukt til å føre noe streng sensur og har for det meste ikke hindret filmer i å bli vist, men det den derimot gjør er å lage et hinder for de som ønsker å drive kino ved å gi kommunene makt over kinokonsesjonen. Det at kommunen kan kunne vedta seg selv enerett på kinomarkedet, blir helt feil.

La markedskreftene styre

Loven har utspilt sin rolle. Det er på tide å la markedskreftene styre kinotilbudet. Dette kan åpne opp for at vi får et bredere kinotilbud med et større nisjetilbud og spesial kinoer.