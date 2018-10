Pass på sprø tenåringer

I en undersøkelse svarer en av tre ungdomsskoleelever i Rogaland at de ikke får i seg de tre porsjonene av magre meieriprodukter som helsemyndighetene anbefaler daglig. Kostrådet er utarbeidet av landets fremste eksperter, og anbefalingen på tre porsjoner er basert på at vi skal få i oss nok av viktige næringsstoffer som jod og kalsium. Undersøkelsen, som er gjennomført av Norstat på oppdrag fra opplysningskontorene i landbruket og Norges sjømatråd, gir derfor grunn til bekymring.

Styrke skjelettet

I tenårene er det nemlig en unik mulighet til å styrke skjelettet, og perioden kalles ofte «kalsiumvinduet». Det er i disse årene barna dine har størst mulighet til å styrke skjelettet sitt og legge grunnlaget for beinhelsen resten av livet. Fasen inntreffer for jenter i alderen mellom 11 og et halvt år og 13 og et halvt år, og for gutter i alderen 13 til 15 år.

Foreldre er den viktigste faktoren når det kommer til det å ha et godt kosthold, ifølge ungdommen selv.

Det er faktisk før du fyller tretti at du i aller størst grad kan påvirke beintettheten din og redusere risikoen for osteoporose og brudd senere i livet.

Sterke som titan

Det er svært viktig at alle foreldre er klar over dette, ikke minst jenteforeldre. Kvinner er spesielt utsatt for å utvikle osteoporose, derfor er det avgjørende at jentene får i seg nok kalsium og vitamin D gjennom kostholdet. Fysisk aktivitet er også viktig for å styrke skjelettet. Vi ønsker jo at døtrene våre skal vokse opp til å bli sterke som titan – ikke sprø som marengs.

Barn og unge som vokser opp i dag, har mange flere informasjonskilder til mat og kosthold enn mor og fars generasjon hadde. Ingrid Espelid Hovig har blitt byttet ut med en uoversiktlig mengde av influencere, selverklærte helseeksperter og ymse kjendiser som ofte uttaler seg uten faglig grunnlag. Hva som til enhver tid er trendy å spise eller trendy å kutte ut varierer ofte fra måned til måned.

Jenter er mest sårbare

Resultatet er at mange barn og unge kan bli forvirret over hva som er et sunt kosthold. Noen ganger kan en slik forvirring resultere i at man kutter ut eller reduserer hele matvaregrupper som melk og brød uten å tenke gjennom de helsemessige konsekvensene. Igjen er jentene mest sårbare.

Tidligere innhentede tall viser at mens gutter drikker mindre melk i det de flytter hjemmefra, så dropper jentenes melkekonsum allerede fra 11-års alder. Midt i kalsiumvinduet.

Dette kan få konsekvenser for deres inntak av kalsium, og igjen påvirke benhelsen dersom de ikke får nok av stoffet via andre kilder. Så melk, yoghurt og ost bør stå på bordet og være tilgjengelig for våre barn.

Støtter oss til kostrådene

Det er ikke alltid lett å være tenåringsforelder. Det tror vi at alle kan være enige i. Den gode nyheten er at vi har stor påvirkning. Foreldre er den viktigste faktoren når det kommer til det å ha et godt kosthold, ifølge ungdommen selv. Derfor er det viktig at vi støtter oss til kostrådene og står rakrygget i det vi allerede vet: Vanlig mat er bra nok!