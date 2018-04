Denne uka kunne Stortinget støtte De Grønnes forslag om en ambisiøs omlegging av ruspolitikken. Vi foreslår blant annet å avskaffe sanksjoner og tvang i rusomsorgen, innføre heroinassistert behandling og opprette brukerrom i større byer. Vi har allerede nok kunnskap til å vite at disse tiltakene ville gjort hverdagen bedre for mange rusavhengige.

Fullstendig feilslått

Vi vet også at forbudslinja er fullstendig feilslått. Krigen mot narkotika har fått tragiske konsekvenser for samfunnet og for enkeltmennesker. Derfor foreslår De Grønne at rusreformutvalget også skal vurdere regulert omsetning av rusmidler som i dag er forbudt. Vi mener at streng, statlig regulering kan bidra til å knekke det illegale markedet, begrense tilgangen for mindreårige og hindre omsetning av dødelige stoffer.

Regjeringen sier tvert nei til å vurdere regulert omsetning. Til og med Venstre, som har vært en alliert for De Grønnes faktabaserte ruspolitikk, sa nei til regulering på sitt landsmøte i april. Den konservative regjeringen klamrer seg i praksis fortsatt til forbudslinja, og spiller russisk rulett med rusavhengiges helse og skjebne.

Må tenke nytt

Grønn ruspolitikk handler om å redusere skadene og smerten som følger av farlige rusmidler og et uregulert marked. Norge og verden trenger politikere som tenker nytt i møte med gatemarkedene og de internasjonale narkokartellene. Vi kommer aldri til å gi oss før overdosestatistikken ligger på null.