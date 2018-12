Stavanger løfter barnevernet

Et godt barnevern handler i ytterste konsekvens om å ta vare på de barna som andre ikke tar vare på. Vi har mange gode ansatte i barnevernet som gjør en fabelaktig jobb, og Høyre har med samarbeidspartiene lagt fram forslag om at der skal bli enda flere stillinger der i årene framover.

Det er grunn til å minne om at økningene i Bergen, som noen partier henviser til (Dari Maria Johnsen i MDG og Ine Haver i Ap i et innlegg 28.11. i Aftenbladet), kommer etter granskninger og tilsyn våren 2018 som avdekket at kommunen brøt loven og ga tjenester som ikke var forsvarlige. Disse rapportene rystet det politiske miljøet i Bergen.

God og sterk tjeneste

I Stavanger hadde man også en granskning i 2015, der ble det påpekt at barnevernet i Stavanger hadde gjort de viktige grepene som skulle til, inkludert en økning på 14 stillinger, som gjorde at vi hadde en god og sterk tjeneste på plass.

Det betydde at tilbudet var forsterket og leverte stadig bedre på kvalitet. Resultater av dette var gode: Nesten ingen fristbrudd, en markant forbedring på medarbeiderundersøkelsen. Og det ble rapportert fra flere avdelinger, at det gikk langt raskere for barn å få tiltak på plass.

Men flertallspartiene var likevel opptatt av at vi måtte få på plass en egen kvalitetsplan – og vi fremmet derfor et forslag om det. Fordi det er utfordringer, og behov som må løses. En slik plan vil danne grunnlaget for en langsiktig styring av barnevernet, håndtere utfordringer, se på endringen av trendene, analysere nye behov slik at vi sikrer god kvalitet for ungene i byen vår.

Historisk

Rådmannen foreslår i sitt budsjett for 2019 å opprette to nye stillinger i barnevernet. Men flertallspartiene er ikke fornøyd med det – og foreslår en videre opptrapping de neste tre årene med totalt åtte nye stillinger for barnevernet. Det er historisk – og det har aldri blitt gjort før. Dette er altså et løft for barnevernet – som leverer bra i dag – men som vi dermed sikrer vil levere bedre i fremtiden.

I tillegg vil vi i årene fremover sikre bedre veiledning av nyansatte i tjenesten. Vi vil se på kompetansebehov, etterutdanningsbehov og hvordan satsingsområdene i den nye kvalitetsplanen kan følges opp. Dessuten gjennomføres brukerundersøkelser og andre undersøkelser jevnlig. For eksempel har vi gjennomført en fosterhjemsundersøkelse våren 2018 – der fosterforeldrene melder tilbake anonymt om hvordan samarbeid, relasjoner og oppgaveløsning sammen med barnevernet ble løst. Scoren her var god.

Lykkes med mye

Generelt sett lykkes en med mye – men det var noen felt en må forbedre. Blant annet tilgangen til tolketjenester for foreldre som får barn med et annet morsmål. Dette følger vi opp.

Kvalitet handler om å tenke systematisk, jobbe systematisk, rette opp i skjevheter og endre systemer som ikke fungerer godt nok. Det handler om å tette kompetansehull og lære opp ansatte i ny teknologi som gjør arbeidsdagen enklere. Og så handler det om å gi nok kapasitet – men ikke bare det.