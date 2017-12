I valgkampen hevdet Ap at de krevde mer penger til Nord-Jæren for lavest mulig bompenger. Fra Stortingets talerstol lovet Ap’s transportpolitiske talsperson senest den 14. desember at det ikke kommer til å bli lavere bompenger i Oslo eller de andre store byene våre. Med et smil.

Det blir derfor å kaste stein i glasshus når Ap’s Dag Mossige spør: «Hvem er de største landeveisrøverne, Frp» i Aftenbladet 9. desember. Svaret på det vet han utmerket godt selv. Det er selvsagt Arbeiderpartiet. Det er intet politisk parti som har påført det norske folk så høye og så mange avgifter i norgeshistorien.

Smålig av Ap

Det lukter ikke akkurat asfalt av Arbeiderpartiet i Stavanger. Her er Arbeiderpartiet 52 millioner kroner i fra Frp og flertallspartienes budsjetterte satsing på vei i byen. Smålig er det av Arbeiderpartiet å ta ut pengene foreslått av rådmannen til utbedring av Kongsgata. For bilistene er det spesielt verdt å merke seg at Ap ikke har bevilget penger til å ta tak i trafikkproblemene i Hillevåg en gang.

På tross av mange forsøk fra Arbeiderpartiet i landets fylker og kommuner, har Frp klart å dempe bompengefesten deres. Rundt 30 bompengeprosjekter landet rundt får kuttet gjelden med en halv milliard norske kroner. Det betyr lavere kostnader for bilistene. Men det tok Frp mange forsøk for å få flertall på Stortinget for bompengekutt. Da Frp omsider fikk flertall for å kutte i bompengene, stemte Arbeiderpartiet og resten av sosialistisk side mot!

Hva har Ap gjort når Frp har klart å finne tiltak for å redusere bompengene? Jo, de har selvsagt tenkt på nye måter å forsvare økte bompenger på. Mine damer og herrer la oss introdusere Ap’s seneste hjertebarn: Rushtidsavgiften. Premiere i Stavanger og omegn høsten 2018. I hovedrollen: En dyrere hverdag for folk flest. Regi: Arbeiderpartiet og de andre avgiftsvennene på fylkestinget.

Norgesrekord

Arbeiderpartiets omfordelingspolitikk går ut på å ta fra bilistene og gi til alle andre formål. Det er en grunn til at landet og infrastrukturen i Norge ikke blitt bygget på mange tiår før Frp kom i regjering. Mens Arbeiderpartiet forlot landets veier råtnende på rot, legges det nå frisk asfalt i landets krinker og kroker. Fremskrittspartiet i regjering har norgesrekord i å bevilge penger til vei. Det skal vi fortsette med og vi skal fortsette kampen mot Arbeiderpartiets bompengefest. Vi gir oss aldri!